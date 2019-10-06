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    «Арсенал» не отстанет от своих конкурентов

    «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 6 октября 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Борнмут»
    Дани Себальос
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 6 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Октября 2019 года
    Арсенал
  • Лондон
    •  Арсенал 16:00 Борнмут Борнмут
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    «Арсенал»

    После 7 туров АПЛ лондонская команда находится на своей излюбленной 4 позиции в таблице чемпионата с 12 очками в активе.

    Стоит отметить, что «канониры» вот уже в 7 матчах кряду в разных турнирах не знают горечи поражений. Последний раз подопечные Унаи Эмери проигрывали «Ливерпулю» 24 августа (3:1).

    Затем «Арсенал» дважды сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Уотфордом» (2:2). А в 1 матче группового этапа Лиги Европы лондонцы уверенно разобрались с «Айнтрахтом» (0:3).

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    22 сентября «канониры» одолели «Астон Виллу» (3:2), а в 1/16 финала Кубка Лиги разгромили «Ноттингем Форест» (5:0). Ничьей завершился поединок в рамках 7 тура АПЛ с «Манчестером Юнайтед» (1:1).

    А во втором матче Лиги Европы «Арсенал» взял верх над бельгийским «Стандардом» (4:0).

    «Борнмут»

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии клуб из города Борнмут показывает неплохие результаты. Сейчас на счету этой команды имеется 11 очков, благодаря чему она занимает 8 строчку в турнирной таблице.

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    • Пока в АПЛ у подопечных Эдди Хау дела складываются неплохо. 15 сентября после паузы на игры национальных сборных «вишни» встретились с «Эвертоном» и одолели «ирисок» (3:1).

    Затем «Борнмут» разобрался с «Саутгемптоном» в гостях (1:3). Но вот из Кубка лиги команда вылетела, уступив «Бертону Альбион» в 1/16 финала (2:0).

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    В поединке 7 тура Премьер-лиги коллектив Эдди Хау принимал на своем поле «Вест Хэм». Соперники так и не смогли выявить сильнейшего и разошлись миром (2:2).

    Прогноз

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 4,80, а на победу «Борнмута» — 6,80.

    В матче четверга в рамках Лиги Европы Унаи Эмери дал отдохнуть лидерам команды. К АПЛ хозяева подходят со свежими силами. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 6 октября 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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