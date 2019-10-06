«Арсенал» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 6 октября 2019 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 6 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Борнмут».

«Арсенал»

После 7 туров АПЛ лондонская команда находится на своей излюбленной 4 позиции в таблице чемпионата с 12 очками в активе.

Стоит отметить, что «канониры» вот уже в 7 матчах кряду в разных турнирах не знают горечи поражений. Последний раз подопечные Унаи Эмери проигрывали «Ливерпулю» 24 августа (3:1).

Затем «Арсенал» дважды сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Уотфордом» (2:2). А в 1 матче группового этапа Лиги Европы лондонцы уверенно разобрались с «Айнтрахтом» (0:3).

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22 сентября «канониры» одолели «Астон Виллу» (3:2), а в 1/16 финала Кубка Лиги разгромили «Ноттингем Форест» (5:0). Ничьей завершился поединок в рамках 7 тура АПЛ с «Манчестером Юнайтед» (1:1).

А во втором матче Лиги Европы «Арсенал» взял верх над бельгийским «Стандардом» (4:0).

«Борнмут»

В нынешнем сезоне чемпионата Англии клуб из города Борнмут показывает неплохие результаты. Сейчас на счету этой команды имеется 11 очков, благодаря чему она занимает 8 строчку в турнирной таблице.

Пока в АПЛ у подопечных Эдди Хау дела складываются неплохо. 15 сентября после паузы на игры национальных сборных «вишни» встретились с «Эвертоном» и одолели «ирисок» (3:1).

Затем «Борнмут» разобрался с «Саутгемптоном» в гостях (1:3). Но вот из Кубка лиги команда вылетела, уступив «Бертону Альбион» в 1/16 финала (2:0).

В поединке 7 тура Премьер-лиги коллектив Эдди Хау принимал на своем поле «Вест Хэм». Соперники так и не смогли выявить сильнейшего и разошлись миром (2:2).

Прогноз

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 4,80, а на победу «Борнмута» — 6,80.

В матче четверга в рамках Лиги Европы Унаи Эмери дал отдохнуть лидерам команды. К АПЛ хозяева подходят со свежими силами. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 с коэффициентом 1,55. 0