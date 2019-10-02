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    Что покажет «РБ Зальцбург» в игре с «Ливерпулем»?

    «Ливерпуль» — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «РБ Зальцбург»
    Вирджил ван Дейк
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «РБ Зальцбург». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 2 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «РБ Зальцбург».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.30
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 9.10
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    «Ливерпуль»

    Вместе с «Генком» «Ливерпуль» сейчас находится внизу таблицы Группы E с нулем баллов. А все потому что в первом матче нового еврокубкового сезона красные в Италии уступили «Наполи» (2:0).

    Но с тех пор подопечные Юргена Клоппа приняли участие в трех поединках в разных турнирах, и во всех они победили.

    В рамках 6 тура АПЛ «Ливерпуль» отправился в гости к «Челси». На «Стэмфорд Бридж» мерсисайдцы с минимальным преимуществом взяли верх над хозяевами (1:2).

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    • Затем в 1/16 финала Кубка Английской лиги красные уверенно разобрались с клубом «Милтон Кинс Донс» (0:2). А спустя несколько дней «Ливерпуль» одолел «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и сохранил первое место в турнирной таблице с 21 баллом в активе.

    «РБ Зальцбург»

    Свой путь в Лиге чемпионов коллектив из Австрии начал очень ярко. Команда Джесси Марша разгромила на своем поле бельгийский «Генк» (6:2).

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    А чуть позже в чемпионате «быки» на выезде потеряли очки в поединке с ЛАСКом. «РБ Зальцбург», уступая 2:0 к 18 минуте, сумел в итоге вырвать ничью у хозяев. Финальный счет — 2:2.

    В 1/16 финала Кубка страны команда в гостях встретилась с «Рапидом». В этом противостоянии дело дошло до дополнительного времени, где подопечные Марша взяли верх (1:2).

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    А в рамках 9 тура австрийской Бундеслиги «РБ Зальцбург» разгромил «Аустрию» (4:1). Сейчас «быки» являются лидерами чемпионата с 25 баллами, заработанными в 9 матчах.

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,32, на ничью — 5,80, а на победу «РБ Зальцбурга» — 9,30.

    «Ливерпуль» сделает все, чтобы завоевать 3 очка. Несмотря на это, разгрома на «Энфилде» не будет. Наш прогноз на матч — победа «РБ Зальцбурга» с форой +2 с коэффициентом 1,61. 0

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