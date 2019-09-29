ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоНа пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике Маурисио ПочеттиноКонец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью? «Атлетико» — «Реал»Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»
  • 00:06
    • «Вильярреал» одержал разгромную победу над «Бетисом»
  • 22:04
    • ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»
  • 21:50
    • Моуринью отклонил предложения от пяти клубов ради «Реала» — СМИ
  • 20:45
    • Вальверде: У Месси нет серьезной травмы
  • 16:57
    • «Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом
  • 16:28
    • Алиссон может вернуться к тренировкам на этой неделе
  • 16:13
    • Cиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Краснодар» прервать полосу неудач?

    «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 29 сентября

    Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России
    Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула
    Мануэл Фернандеш
    В рамках 11-го тура РПЛ «Краснодар» будет принимать тульский «Арсенал». Матч пройдет 29 сентября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Сентября 2019 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.10
  • Играть!
    •

    «Краснодар»

    К матчу одиннадцатого тура чемпионата России «Краснодар» подходит с кошмарной серией из трех поражений в трех разных турнирах.

    За последние полторы недели «горожане» с унизительного поражения стартовали в Лиге Европы (0:5 от «Базеля»), затем в рамках РПЛ проиграли ЦСКА (2:3), после чего еще и вылетели из Кубка России, уступив представителю ФНЛ «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

  • Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»
  • Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Краснодаром»
  • 23/09/2019

    • В последних восьми матчах «быки» могут похвастаться только двумя победами. Обе были добыты в РПЛ и обе со счетом 4:2 — над «Уралом» и «Крыльями Советов».

    В турнирной таблице РПЛ у «Краснодара» в активе 20 очков после десяти туров и четвертое место. У команды 12 забитых мячей и 9 пропущенных.

    «Арсенал»

    «Арсенал» на неделе прервал свою серию из трех матчей без побед. В Кубке России «оружейники» сумели обыграть «Факел» со счетом 2:1.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    До этого «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и потерпел поражения в матчах против «Зенита» (1:3) и ЦСКА (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает седьмое место. У команды в активе 14 очков, 13 забитых мячей и 14 пропущенных.

    Стоит отметить, что из десяти матчей РПЛ в этом сезоне «Арсенал» не пропускал только в двух.

    Прогноз

    На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,14, а на победу «Арсенала» — 5,65.

    Интересно, что три последних матча между «Краснодаром» и «Арсеналом» завершались с одинаковым счетом — разгромной победой «быков» (3:0).

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Тамбов
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шеффилд — Ливерпуль
  • Сегодня в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Падерборн — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Шальке
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» находится в кризисе уже давно
  • «МЮ» пресытился доходами. Клуб забыл обо всем, кроме денежных знаков
    • 22:52 24/09/2019     «Локомотив» — «Оренбург»
  • Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться Крыховяка
    • 01:23 23/09/2019     Гарри Кейн
  • Провал в Лестере. У «Тоттенхэма» наступил период застоя
    • 11:52 22/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 29 сентября. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Тоже интересно
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в Пхенчхане Токио-2020 Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020Все подробности скандала о махинациях с допинговыми пробами в РУСАДА 26/09/2019 в 21:090
  • 00:55
    • «Эвертон» планирует подписать Гетце
  • 00:41
    • Гуарин продолжит карьеру в Бразилии
  • 23:54
    • «Айнтрахт» в гостях обыграл «Унион»
    «Барселона» Футбол Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу 26/09/2019 в 23:240
  • Экспресс дня

  • «Айнтрахт» совершит успешный вояж в Берлин
  • 4.37
    •
  • 22:39
    • «Виннипег» продлил контракт с Лайне
  • 22:24
    • Кулибали дисквалифицирован на два матча
  • 20:31
    • Погба хочет зарабатывать в «МЮ» 35 миллионов в год
    «Локомотив» Футбол РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победительРезультаты матчей 1/16 финала Кубка России — в нашем обзоре прессы 26/09/2019 в 02:190
  • 20:17
    • Премия The Best: ФИФА сделала заявление в ответ на обвинения в фальсификации
  • 19:59
    • «Спортинг» назвал имя нового главного тренера
  • 19:46
    • Стало известно, кто может сменить Джампаоло в «Милане»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие