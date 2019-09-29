«Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 29 сентября

В рамках 11-го тура РПЛ «Краснодар» будет принимать тульский «Арсенал». Матч пройдет 29 сентября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула.

«Краснодар»

К матчу одиннадцатого тура чемпионата России «Краснодар» подходит с кошмарной серией из трех поражений в трех разных турнирах.

За последние полторы недели «горожане» с унизительного поражения стартовали в Лиге Европы (0:5 от «Базеля»), затем в рамках РПЛ проиграли ЦСКА (2:3), после чего еще и вылетели из Кубка России, уступив представителю ФНЛ «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

В последних восьми матчах «быки» могут похвастаться только двумя победами. Обе были добыты в РПЛ и обе со счетом 4:2 — над «Уралом» и «Крыльями Советов».

В турнирной таблице РПЛ у «Краснодара» в активе 20 очков после десяти туров и четвертое место. У команды 12 забитых мячей и 9 пропущенных.

«Арсенал»

«Арсенал» на неделе прервал свою серию из трех матчей без побед. В Кубке России «оружейники» сумели обыграть «Факел» со счетом 2:1.

До этого «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и потерпел поражения в матчах против «Зенита» (1:3) и ЦСКА (1:2).

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В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает седьмое место. У команды в активе 14 очков, 13 забитых мячей и 14 пропущенных.

Стоит отметить, что из десяти матчей РПЛ в этом сезоне «Арсенал» не пропускал только в двух.

Прогноз

На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,14, а на победу «Арсенала» — 5,65.

Интересно, что три последних матча между «Краснодаром» и «Арсеналом» завершались с одинаковым счетом — разгромной победой «быков» (3:0).

Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,80. 0