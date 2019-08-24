«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 24 августа 2019 года

В рамках 7-го тура чемпионата России по футболу 24 августа пройдет встреча «Краснодара» и «Локомотива». Начало матча на арене «Краснодар» — в 19:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Локомотив».

«Краснодар»

В первом туре РПЛ «горожане» на выезде проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой» (3:2). В третьем туре кубанцы разгромили «Сочи» (3:0).

В четвертом туре команду Мусаева ждал выезд в гости к «Зениту» (1:1). Краснодарцы открыли счет на 80-й минуте, но упустили победу в добавленное время — 1:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Дебют в Лиге чемпионов для «Краснодара» завершился домашним поражением от «Порту» (0:1), после чего кубанцы одержали минимальную домашнюю победу над «Рубином» (1:0), играя тайм в меньшинстве.

В ответном матче с «Порту» краснодарский клуб совершил чудо, победив на «Драгау» со счетом 3:2, и выйдя в следующий раунд отбора ЛЧ. Затем в гостевом матче РПЛ победил «Тамбов» (2:0) на выезде.

В последнем матче «Краснодар» в рамках отбора ЛЧ сыграл с «Олимпиакосом» на выезде — 0:4. Пропустив гол в первом тайме, в концовке кубанцы просто развалились, пропустив три мяча.

После 6-х туров РПЛ «Краснодар» с 13 очками расположился на 3-м месте, на 1 бал уступая «Зениту» и уступая «Локо» по доп. показателям.

Разница мячей 10-4, 3 гола забил Иван Игнатьев. Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский, Виктор Классон.

В прошлом сезоне «Краснодар» победил «Локо» дома 2:1 и проиграл на выезде 0:1. Из последних 5 матчей на своем поле «Быки» дважды проиграли, раз сыграли вничью и выиграли два последних матча.

«Локомотив»

«Локо» начал сезон раньше остальных из-за Суперкубка России. В поединке за трофей «железнодорожники» обыграли чемпиона России — «Зенит» со счетом 3:2.

В стартовом туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. На гол Миранчука во втором тайме, казанцы ответили мячом Кварацхелии.

Во втором туре «Локо» дома одолел «Тамбов» со счетом 2:1. Пропустив быстрый гол, еще до перерыва подопечные Юрия Семина отыгрались и вышли вперед.

Календарь и таблица РПЛ

Первое поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел в третьем туре, на выезде проиграв ЦСКА (0:1). Единственный мяч был забит с пенальти в конце первого тайме.

Затем была гостевая победа со 2:1 над «Крыльями Советов». Самарцы сравняли счет на последних минутах, но гол Крыховяка в компенсированное время помог «Локо» набрать три очка.

Затем «Локомотив» разгромил дома «Урал» (4:0) и победил в гостях «Динамо» (2:1). Пропустив быстрый гол, подопечные Семина еще до перерыва отыгрались, а в концовке вырвали победу.

В итоге, набрав 13 очков, «Локомотив» располагается в таблице на втором месте. Разница мячей 11-5. 3 гола забил Алексей Миранчук, по 2 — Гжегож Крыховяк и Федор Смолов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Локомотива» — 2.65, победа «Краснодара» — 2.80, ничья в основное время — 3.30.

«Быки» выиграли последние два домашних матча с «Локо». Прогнозируем, что команда Мусаева, после фиаско в Греции, как минимум не проиграет на своем поле.

В предстоящем матче можно ждать голов, обе команды будут биться до конца. в матчах «Локо» нередки голы на последних минутах. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,10 и «Обе забьют» за 1,80. 0