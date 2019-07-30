«Судува» — «Тре Пенне». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 30 июля 2019 года

«Судува»
Первый поединок принес крупную выездную викторию литовскому коллективу со счетом 5:0, превратив т.о. ответный матч в пустую формальность.
«Судува» переместилась в Лигу Европы из Лиги чемпионов, уступив там на первом этапе отбора сербской «Црвене Звезде».
Первая игра против сербов, которая прошла в Литве, завершилась со счетом 0:0, а в Белграде клуб из Мариямполе уступил 1:2, забив свой гол на последних секундах игры.
2-кратный чемпион Литвы в двух предыдущих еврокомпаниях был близок к групповой стадии Лиги Европы, уступив оба раза на стадии раунда плей-офф.
В чемпионате Литвы, который проходит по схеме «весна-осень», «Судува» лидирует после 17 туров, но опережает второй «Жальгирис» на два очка.
«Тре Пенне»
«Тре Пенне» в этой еврокомпании провел уже два поединка. Сначала «бело-голубые» в предварительном раунде Лиги чемпионов они проиграли «Санта-Коломе» из Андорры — 0:1.
4-кратный чемпион Сан-Марино никогда в своей еврокубковой истории не проходил хоты бы одного соперника.
Всего на евроарене «Тре Пенне» провел 14 матчей, где только раз победил при 13-ти поражениях, при разнице мячей — 6:54.
Прогноз на «Судува» — «Тре Пенне»
Литовцы на две головы выше своего предстоящего противника, и обыграет своего соперника, скорее всего, с крупным счетом и в «сухую».
Можно поставить в этой игре с форой на хозяев или «Судува» выиграет и не пропустит. 0