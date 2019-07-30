«Судува» — «Тре Пенне». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 30 июля 2019 года

30 июля в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы литовский чемпион «Судува» примет сан-маринский «Тре Пенне». Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «Судува» — «Тре Пенне».

«Судува»

Первый поединок принес крупную выездную викторию литовскому коллективу со счетом 5:0, превратив т.о. ответный матч в пустую формальность.

«Судува» переместилась в Лигу Европы из Лиги чемпионов, уступив там на первом этапе отбора сербской «Црвене Звезде».

Первая игра против сербов, которая прошла в Литве, завершилась со счетом 0:0, а в Белграде клуб из Мариямполе уступил 1:2, забив свой гол на последних секундах игры.

2-кратный чемпион Литвы в двух предыдущих еврокомпаниях был близок к групповой стадии Лиги Европы, уступив оба раза на стадии раунда плей-офф.

В чемпионате Литвы, который проходит по схеме «весна-осень», «Судува» лидирует после 17 туров, но опережает второй «Жальгирис» на два очка.

«Тре Пенне»

«Тре Пенне» в этой еврокомпании провел уже два поединка. Сначала «бело-голубые» в предварительном раунде Лиги чемпионов они проиграли «Санта-Коломе» из Андорры — 0:1.

4-кратный чемпион Сан-Марино никогда в своей еврокубковой истории не проходил хоты бы одного соперника.

Всего на евроарене «Тре Пенне» провел 14 матчей, где только раз победил при 13-ти поражениях, при разнице мячей — 6:54.

Прогноз на «Судува» — «Тре Пенне»

Литовцы на две головы выше своего предстоящего противника, и обыграет своего соперника, скорее всего, с крупным счетом и в «сухую».

Можно поставить в этой игре с форой на хозяев или «Судува» выиграет и не пропустит. 0