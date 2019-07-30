ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Локомотив»Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповтору ЦСКА — «Локомотив»РПЛ. ЦСКА выиграл столичное дерби, «Зенит» одолел «Оренбург», «Спартак» уступил «Тамбову» Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ«Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки
  • 09:45
    • ЦСКА интересен полузащитник ПСВ
  • 09:27
    • Павлюченкова и Александрова улучшили позиции в рейтинге WTA
  • 09:13
    • Рублев поднялся в топ-50 рейтинга АТР
  • 08:56
    • Де Минаур выиграл турнир в Атланте
  • 08:44
    • «Спартак» готовит предложение по Тилю
  • 08:27
    • «Реал» передумал продавать Хамеса
  • 00:03
    • «Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
    Все новости спорта

    «Судува» снова разгромит чемпиона Сан-Марино

    «Судува» — «Тре Пенне». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 30 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Судува» — «Тре Пенне»
    Футболисты «Судувы»
    30 июля в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы литовский чемпион «Судува» примет сан-маринский «Тре Пенне». Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «Судува» — «Тре Пенне».

    «Судува»

    Первый поединок принес крупную выездную викторию литовскому коллективу со счетом 5:0, превратив т.о. ответный матч в пустую формальность.

    «Судува» переместилась в Лигу Европы из Лиги чемпионов, уступив там на первом этапе отбора сербской «Црвене Звезде».

    Первая игра против сербов, которая прошла в Литве, завершилась со счетом 0:0, а в Белграде клуб из Мариямполе уступил 1:2, забив свой гол на последних секундах игры.

    2-кратный чемпион Литвы в двух предыдущих еврокомпаниях был близок к групповой стадии Лиги Европы, уступив оба раза на стадии раунда плей-офф.

  • На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой Европы
  • Маурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба
  • 26/07/2019

    • В чемпионате Литвы, который проходит по схеме «весна-осень», «Судува» лидирует после 17 туров, но опережает второй «Жальгирис» на два очка.

    «Тре Пенне»

    «Тре Пенне» в этой еврокомпании провел уже два поединка. Сначала «бело-голубые» в предварительном раунде Лиги чемпионов они проиграли «Санта-Коломе» из Андорры — 0:1.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    4-кратный чемпион Сан-Марино никогда в своей еврокубковой истории не проходил хоты бы одного соперника.

    Всего на евроарене «Тре Пенне» провел 14 матчей, где только раз победил при 13-ти поражениях, при разнице мячей — 6:54.

    Прогноз на «Судува» — «Тре Пенне»

    Литовцы на две головы выше своего предстоящего противника, и обыграет своего соперника, скорее всего, с крупным счетом и в «сухую».

    Можно поставить в этой игре с форой на хозяев или «Судува» выиграет и не пропустит. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Рубин — Ахмат
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Линкольн — Арарат-Армения
  • Завтра в 18:45
    •  1.54
  • Прогноз на матч Дюделанж — Шкендия
  • Завтра в 18:55
    •  1.44
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Сутьеска
  • Завтра в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Селтик
  • Завтра в 20:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — ЧФР Клуж
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Базель — ПСВ
  • Завтра в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Валлетта — Ференцварош
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Виктория Пльзень
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Диего Коста — герой матча
  • «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника
    • 13:44 27/07/2019     Ромелу Лукаку
  • Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?
    • 18:55 25/07/2019     Фрагмент матча
  • Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с поражения
    • 12:00 26/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Судува» — «Тре Пенне». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 30 июля 2019 года. Прогноз на «Судува» — «Тре Пенне». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладиныСМИ — о поражении «Спартака» от «Тамбова» в Саранске 27/07/2019 в 23:190
  • 23:01
    • Киевское «Динамо» победило в матче за Суперкубок Украины
  • 21:03
    • Пенальти после видеоповтора принес ЦСКА победу над «Локо»
  • 09:58
    • Уайлдер хочет провести бой с Фьюри в США
    Диего Коста — герой матча Футбол «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперникаРеакция испанских СМИ на разгромную победу «Атлетико» над «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов 27/07/2019 в 13:440
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Зенит» набирать очки?
  • 3.31
    •
  • 08:13
    • «Арсенал» близок к подписанию Эвертона
  • 23:50
    • Бистрович: Мы немного устали и подсели в концовке
  • 23:32
    • Корнеев: Очередной гол привез Мурило
    Маурицио Сарри Футбол На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой ЕвропыМаурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба 26/07/2019 в 19:300
  • 21:55
    • «Химки» сыграли вничью с «Ротором», сохранив лидерство в ФНЛ
  • 21:10
    • «Наполи» крупно обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче
  • 19:31
    • «Арсенал» в Лондоне уступил «Лиону»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие