«Дюделанж» — «Шкендия». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч 2-го раунда отбора Лиги Европы 30 июля 2019 года

Во вторник, 30 июля, люксембуржский «Дюделанж» в ответном поединке второго этапа квалификации Лиги Европы дома сыграет с македонской «Шкендией». Начало игры — 18:55 по Москве. Прогноз на «Дюделанж» — «Шкендия».

«Дюделанж»

В первом поединке, прошедшем в Македонии, победу со счетом 2:1 праздновал «Дюделанж». Клуб из Люксембурга пропустил первым уже на 8-й минуте, но во второй тайме смог переломить ход поединка и заслуженно победил.

В этой еврокопании чемпион Люксембурга еще на проигрывал, но несмотря на это был выбит из Лиги чемпионов мальтийской «Валлеттой».

На своей территории дюделанжцы сыграли с островитянами 2:2, в на Мальте был результат 1:1, и из-за правила выездного гола «Дюделанж» отправился рангом ниже.

Отметим, что и в прошлом сезоне 15-кратный чемпион Люксембурга после неудачи в ЛЧ смог добиться наивысшего успеха для своей страны, выйдя в групповой этап Лиги Европы.

«Шкендия»

Македонский чемпион также из-за правила выездного гола переместился из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

В противостоянии с эстонским «Нымме Калью» все решил гол, забитый таллинцами в ответном поединке в Македонии на 90-й минуте, принесшей победу клубу из Эстонии — 2:1.

А так как, в первом матче «Шкендия» победила в гостях «Нымме Калью» только 1:0, то дальше прошел чемпион Эстонии, отправив македонце в турнир рангом ниже.

Прогноз на «Дюделанж» — «Шкендия»

Обе коллектива не особо надежно играют в защите, зачастую не сохраняя свои ворота на замке. Прогнозируем, что в этой встрече будет забито более 2-х голов. 0