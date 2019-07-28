ЦСКА — «Локомотив». Прогноз (к. 1.90) и ставки на тоталы в матче РПЛ 28 июля 2019 года

В рамках 3-го тура чемпионата России по футболу 28 июля пройдет встреча ЦСКА и «Локомотива». Команды сыграют на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».

ЦСКА

Московский ЦСКА по итогам прошлого сезона занял лишь четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

В летних товарищеских матчах команда Виктора Гончаренко обыграла «Рубин» (4:0), но уступила «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В межсезонье состав «красно-синих» пополнили Игорь Дивеев и Звонимир Шарлия, также клуб выкупил трансфер Николы Влашича.

При этом ЦСКА не удержал Родриго Бекао и отпустил Абеля Эрнандеса. Также команду покинули Сергей Ткачев, Константин Базелюк, Тимур Жамалетдинов и Хетаг Хосонов.

В стартовом туре армейцы на выезду уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:2, показав ужасную реализацию — из 11 ударов лишь 2 пошли в створ ворот

Во втором туре ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» (2:1), но если бы не сэйв Акинфеева на последних минутах, подопечные Гончаренко могли упустить победу.

По-прежнему травму залечивает Алан Дзагоев. Вместе с ним в лазарете находится Щенников.

«Локомотив»

«Локо» начал сезон раньше остальных из-за Суперкубка России. В поединке за трофей «железнодорожники» обыграли чемпиона России — «Зенит» со счетом 3:2.

Победу «Локомотиву» принесли гол Федора Смолова и дубль Алексея Миранчука. Этот трофей стал для «Локо» четвертым за последние три года.

Накануне поединка за Суперкубок «Локо» провел три контрольных матча, обыгралв «Аустрию Клагенфурт» (3:1) и «Фастав Злин» (4:2), а также сыграв вничью с «Жилиной» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

В летнее межсезонье «Локо» выкупил контракт Гжегожа Крыховяка, а также подписал Дмитрия Живоглядова. Команду покинули Игорь Портнягин и Хвича Кварацхелия.

В стартовом туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. На гол Миранчука во втором тайме, казанцы ответили мячом Кварацхелии.

Во втором туре «Локо» дома одолел «Тамбов» со счетом 2:1. Пропустив быстрый гол, еще до перерыва подопечные Юрия Семина отыгрались и вышли вперед.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В матче за Суперкубок ЦСКА победил в экстра-тайме 1:0. В чемпионате «Локо» победил на выезде 1:0, а на своем поле сыграл вничью 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 2.25, победа «Локомотива» — 3.45, ничья в основное время — 3.25.

На старте чемпионата «Локомотив» выглядит предпочтительнее, хотя обе команды пока не впечатляют своими атакующими действиями.

Последние очные встречи команд не отличались результативностью, так что вряд ли стоит ждать в предстоящем матче изобилия голов. 0