«Норрчепинг» — «Лиепая». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч второго отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы шведский «Норрчеппинг» дома сыграет с латвийской «Лиепаей». Начало встречи — 21:00 по мск. Прогноз на «Норрчепинг» — «Лиепая».

«Норрчепинг»

«Норрчепинг» за свою более чем 70-летнюю историю участей в еврокубках никогда не проходил более одного соперника.

Вот так и в минувшем евротурнире «товарищи» сперва прошли косовскую «Пришитну» (5:0 и 1:0) в первом раунде отбора ЛЕ, но затем были выбиты литовским «Тракаем» по пенальти (оба матча по 2:1).

В этом розыгрыше Лиги Европы «бело-голубые» на первой стадии квалификации в двух встречах обыграли ирландский «Сент-Патрикс Атлетик»: дома 2:1, в гостях 2:0.

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После 16 туров чемпионата Швеции клуб из города Норрчепинг идет на седьмой позиции, имея в своей копилке 24 баллов, что на 11 меньше, чем у первого «Мальме».

«Лиепая»

«Лиепая» на предыдущем этапе квалификации ЛЕ неожиданно выбила минское «Динамо». Игра в Латвии принесла ничью со счетом 1:1, а в Белоруссии латыши победили 2:1.

Минчане стали только вторым клубом, которого выбили «зелено-красно-белые» в еврокубках. В 2017 году они смогли одолеть «Крузейдерс» из Северной Ирландии (2:0 и 1:3).

Календарь и таблица Лиги Европы

В прошлом сезоне ЛЕ латвийская команда в первом квалификационном раунде Лиги Европы играла с шведским «Хеккеном», но проиграла дома 0:3, после чего выиграла на выезде 2:1 и прекратила борьбу на евроарене.

В текущем чемпионате Латвии «Лиепая» после 18 туров разместилась на шестой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 24 очка.

Прогноз на «Норрчепинг» — «Лиепая»

Предлагаем в этом поединке поставить с форой на гостей, которые довольно-таки неплохо играет на чужих полях. 0