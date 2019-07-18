«Энгордань» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 18 июля 2019 года

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы грузинское «Динамо» на выезде сыграет с андорским «Энгорданем». Матч пройдет 18 июля на стадионе «Комуналь д’Андорра-ла-Велья». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Энгордань» — «Динамо» Тбилиси.

«Энгордань»

В минувшем чемпионате Андорры «Энгордань» финишировал на четвертой строчке и во второй раз в истории завоевал право играть в еврокубках.

В прошлом сезоне команда прошла только предварительный раунд, а на первом этапе основной квалификации разгромно проиграла «Кайрату» со счетом 1:10 по сумме двух встреч. Похоже, что в этот раз история повторяется...

На предварительной стадии ЛЕ «Энгордань» прошел сан-маринскую «Ла Фиориту» — 1:0 на выезде и 2:1 дома. Но первый матч против «Динамо» Тбилиси обернулся для андорцев катастрофой — 0:6 на выезде.

«Динамо» Тбилиси

«Динамо» Тбилиси стартовало в квалификации с первого раунда. И стартовало более чем успешно — 6:0 в домашнем матче против «Энгорданя» не оставляют сомнений касательно того, кто выйдет в следующий этап турнира.

Эта победа стала для тбилисского «Динамо» восьмой подряд. Перед стартом в еврокубках подопечные Заура Сванадзе одержали семь подряд побед в чемпионате Грузии, где занимают первое место.

Все прогнозы на футбол

В прошлом году «Динамо» не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы. Команда оступилась уже на первом раунде квалификации, уступив по итогам двух встреч словацкому ДАКу.

Прогноз

На победу «Энгорданя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 13,5, на ничью — 7,60, а на успех «Динамо» — 1,18.

Как и в первом матче, «Динамо» является фаворитом и на ответную игру. Тбилиссцы с учетом первой игры, безусловно, могут расслабиться, но в то, что они способны растерять преимущество, не верится совершенно. Можно предположить, что «Динамо» пропустит на выезде, но вряд ли больше гола.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал 1-го больше 0,5 с коэффициентом 2,12.

Также можно поставить на то, что «Динамо» забьет голы в обоих таймах с коэффициентом 1,63. 0