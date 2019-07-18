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    Станет ли вояж «Шахтера» на Мальту успешным?

    «Хайберниан» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 18 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Хайберниан» — «Шахтер» Солигорск
    Футболисты «Шахтера»
    В четверг, 18 июля, «Хайберниан» на своем поле примет солигорский «Шахтер» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сентенари», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Хайберниан» — «Шахтер» Солигорск.

    «Хайберниан»

    «Хайберниан» — вице-чемпион Мальты по футболу, который в минувшем сезоне пропустил вперед только «Валлетту».

    Примечательно, что обе команды завершили сезон с одинаковым количеством очков, поэтому чемпиона пришлось выявлять по итогам специальной встречи, в которой «Валлетта» победила по пенальти (2:2, 4:2 — по пенальти).

    Той же «Валлетте» футболисты «Хайберниана» уступили в финальном матче национального Кубка (2:3 д. в.), играя в меньшинстве с 49-й минуты.

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    В первом матче первого квалификационного раунда «Хайберниан» в Белоруссии проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1.

    «Шахтер»

    Солигорский «Шахтер» в сезоне 2018 года финишировал на втором месте в чемпионате Белоруссии, отстав от БАТЭ на девять очков.

    В текущем сезоне, который уже перешагнул экватор, «горняки» занимают третью позицию, отставая не только от БАТЭ, но и от брестского «Динамо».

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    При этом три предыдущих матча в национальном первенстве «Шахтер» выиграл, что говорит о его хорошей форме.

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    Победа над «Хайбернианом» в Солигорске тоже придала уверенности. Единственный гол на 69-й минуте забил Валерий Громыко.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Шахтера» — 1.70, победа «Хайберниана» — 4.90, ничья — 3.80.

    Статистика первой встречи этих команд показывает ощутимое преимущество белорусов, которые нанесли больше ударов (21 против 6), выполнили больше угловых (11 против 2), совершили меньше фолов (9 против 20) и не заработали ни одной желтой карточки против трех у соперника.

    Минимальный запас после первого матча, как нам кажется, вынудит «горняков» действовать активно и на выезде, поэтому ждем от них победы.

    Также интересной нам кажется ставка «индивидуальный тотал "Шахтера" больше 1,5» за 1.84. 0

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