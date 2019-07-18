«Хайберниан» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 18 июля 2019 года

«Хайберниан»
«Хайберниан» — вице-чемпион Мальты по футболу, который в минувшем сезоне пропустил вперед только «Валлетту».
Примечательно, что обе команды завершили сезон с одинаковым количеством очков, поэтому чемпиона пришлось выявлять по итогам специальной встречи, в которой «Валлетта» победила по пенальти (2:2, 4:2 — по пенальти).
Той же «Валлетте» футболисты «Хайберниана» уступили в финальном матче национального Кубка (2:3 д. в.), играя в меньшинстве с 49-й минуты.
В первом матче первого квалификационного раунда «Хайберниан» в Белоруссии проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1.
«Шахтер»
Солигорский «Шахтер» в сезоне 2018 года финишировал на втором месте в чемпионате Белоруссии, отстав от БАТЭ на девять очков.
В текущем сезоне, который уже перешагнул экватор, «горняки» занимают третью позицию, отставая не только от БАТЭ, но и от брестского «Динамо».
При этом три предыдущих матча в национальном первенстве «Шахтер» выиграл, что говорит о его хорошей форме.
Победа над «Хайбернианом» в Солигорске тоже придала уверенности. Единственный гол на 69-й минуте забил Валерий Громыко.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Шахтера» — 1.70, победа «Хайберниана» — 4.90, ничья — 3.80.
Статистика первой встречи этих команд показывает ощутимое преимущество белорусов, которые нанесли больше ударов (21 против 6), выполнили больше угловых (11 против 2), совершили меньше фолов (9 против 20) и не заработали ни одной желтой карточки против трех у соперника.
Минимальный запас после первого матча, как нам кажется, вынудит «горняков» действовать активно и на выезде, поэтому ждем от них победы.
Также интересной нам кажется ставка «индивидуальный тотал "Шахтера" больше 1,5» за 1.84. 0