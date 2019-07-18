«Нефтчи» — «Сперанца». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы УЕФА 18 июля 2019 года

В ответном поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА встретятся азербайджанский «Нефтчи» и молдавская «Сперанца». Местом проведения матча станет арена «Бакселл», расположенная в Баку. Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Нефтчи» — «Сперанца».

«Нефтчи»

Это будет 4 попытка команды пройти в групповой этап Лиги Европы. До этого «Нефтчи» дважды кряду «горел» на стадии первого квалификационного раунда, а в сезоне 2014/2015 азербайджанский клуб споткнулся на этапе плей-офф.

А так «народная команда» 10 последних лет регулярно выходит в еврокубки, правда в групповом этапе она участвовала лишь раз за все это время.

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В прошлом сезоне «нефтяники» заняли второе место в лиге Азербайджана, уступив 8 очков «Карабаху». К слову, сезон они закончили с поражения от чемпиона со счетом 2:3. В июне был товарняк с клубом СКА «Хабаровск». Ну и затем «Нефтчи» обыграли на выезде команду «Сперанца» со счетом 0:3.

Таким образом, перед ответной встречей «черно-белые» имеют хороший задел для дальнейшего успеха. При этом не исключено, что болельщики снова увидят больше двух голов, поскольку в трех прошлых играх ЛЕ с участием клуба из Баку тотал был больше 2.5.

«Сперанца»

«Сперанца» является 4 командой молдавского дивизиона, если говорить о прошлом сезоне. Гости менее опытные, чем соперник. В послужном списке коллектива нет графы об участии в еврокубках. Это первый опыт для молдаван.

Для клуба «Сперанца» наступила середина сезона. Так что по сути «бело-сине-полосатые» находятся в оптимальной игровой форме. Однако последний результат в игре с «Нефти» показывает, что и этого недостаточно.

Перед домашним поражением в ЛЕ команда пробилась в четвертьфинал Кубка Молдавии. Ранее поражение гостям нанес «Шериф». Да и вообще коллектив уступил в 4 из 7 последних вступлений.

Интересно, что три прошлых раза «Сперанца» уступала «всухую».

Прогноз

1.13 против 17.0 — «Нефтчи» безусловный фаворит не только матча, но и пары в целом. Даже ничья, на которую дают 8.00, маловероятна.

Клуб из Баку должен довести дело до логичного конца. Скорее всего, «нефтяники» преподнесут очередной урок новичку. Так что мы прогнозируем уверенную победу хозяев. При этом они не должны пропустить. Коэффициент на исход составляет 1.80. 0