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    «Фулхэм» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч АПЛ 29 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Фулхэм Хаддерсфилд Таун
    Прогноз на «Фулхэм» — «Хаддерсфилд»
    «Хаддерсфилд» — «Фулхэм»
    В субботу, 29 декабря, в 20 туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле примет «Хаддерсффилд» Встреча, которая пройдет на «Крейвен Коттедж», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Хаддерсфилд».
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    «Фулхэм»

    Команда Клаудио Раньери не знает радости победы в шести подряд матчах в Премьер-лиге, завершив три встречи вничью и столько же игр проиграв.

    Последние два тура принесли «дачникам» ничью с «Ньюкаслом» (0:0) на выезде и упущенную победу на 85-й минуте матча над «Вулверхэмптоном» (1:1) дома.

    Набрав в 19 поединках английского первенства 11 баллов лондонская команда расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 17 строки на четыре очка.

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    • В первом круге чемпионата «Фулхэм» провел на своей арене девять матчей, в которых одержал две победы, три игры свел вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 11:20.

    «Хаддерсфилд»

    Футболисты Давида Вагнера занимают последнее, 20 место, в турнирной таблице АПЛ, заработав в 19 поединках 10 очков и отстают от своего предстоящего противника на один балл.

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    На данный момент у «терьеров» 6-матчевая проигрышная серия в чемпионате Англии. Последнее две игры они проиграли с одинаковым результатом 1:3 — «Саутгемптону» дома и «МЮ» на выезде.

    Последний раз «бело-голубые» набирали очки больше месяца тому назад, когда в 13 туре чемпионата неожиданно одолели на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

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    Девять гостевых матче в этом розыгрыше Премьер-лиги принесли «Хаддерсфилду» одну победу, две ничьи и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 8:19.

    Календарь и таблица АПЛ

    Игра первого круга закончилась победой «терьеров» со счетом 1:0. Последний раз эти команды играли в Лондоне в 2016 году в рамках Чемпионшипа. И тогда «Фулхэм» разгромил оппонента — 5:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.15.

    На победу гостей дают — 4.10, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды много пропускают. Прогнозируем, что в поединке между собой они обменяются результативными ударами. 0

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    Прогноз на «Фулхэм» — «Хаддерсфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В субботу, 29 декабря, в 20 туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле примет «Хаддерсффилд» Встреча, которая пройдет на «Крейвен Коттедж», начнется в 18:00 по мск.
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