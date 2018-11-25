«Амьен» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 25 ноября 2018 года

В воскресенье, 25 ноября, в рамках 14-го тура французской Лиги 1 «Амьен» на своей арене будет принимать «Марсель». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Амьен» — «Марсель».

«Амьен»

«Единороги» после 13 игр французской Лиги 1 расположились на 16 позиции, имея в своем активе 13 баллов и опережают зоны стыковых матчей на два очка.

В прошлом туре дружина Кристофа Пеллисье в гостях минимально одолела «Тулузу» со счетом 1:0. Этой викторией она прервала 3-матчевую проигрышную серию в чемпионате.

В этих матчах «Амьен» проиграл ПСЖ (0:5) и «Ницце» (0:1) в гостях, а также «Нанту» (1:2) на своей арене. Помимо этих поражений в этот период клуб из Амьена прошел в 1/16 финала Кубке французской лиги «Мец» (2:1), представляющий Лигу 2.

Шесть домашних встреч этого сезона в Лиги 1 принесли «пикардийцам» три победы и три поражения, разница забитых и пропущенных — 11:9.

«Марсель»

«Южане», обыграв в минувшем матче «Дижон» со счетом 2:0, прервали серию их четырех поражений кряду во всех турнирах.

Помимо двух поражений в Лиге Европы, в которой «провансальцы» уже лишились шансов пробиться в плей-офф, «Марсель» также проиграл и две игры в чемпионате.

Сначала подопечные Руди Гарсии на своей территории уступили лидеру чемпионата ПСЖ со счетом 0:2, а потом были разгромлены «Монпелье» (0:3) в гостях.

В шести выездных встреч этого сезона в Лиге 1 закончились двумя победами «бело-голубых» при четырех поражениях, разница мячей — 6:15.

В прошлом сезоне «Марсель» в двух матчах обыграл «Амьен». 2:0 — на выезде и 2:1 — дома.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом гостей: победа «Марселя» — 1.83, победа «Амьена» — 4.60, ничья — 3.65.

Несмотря на то что сейчас «Марсель» играет нестабильно, «южане», которые забили 24 мяча, занимают второе место в чемпионате по результативности (больше только у ПСЖ). Но, что правда, и пропускают очень много (на уровне аутсайдеров).

«Амьен» забивает в среднем по одному мячу в играх чемпионата, а пропускает на уровне своего предстоящего соперника.

Прогнозируем, что оппоненты смогут забить друг другу. 0