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    Покинут ли «огурцы» зону вылета?

    «Леганес» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2018 года

    Примера Футбол Испании Леганес Алавес
    Прогноз на «Леганес» — «Алавес»
    Юссеф Эн-Несери
    В пятницу, 23 ноября, открывать 13 тур испанской Примеры будут «Леганес» и «Алавес». Матч, который пройдет на «Бутарке», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Леганес» — «Алавес».
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    «Леганес»

    «Огурцы» после 12 туров испанского первенства расположились в зоне вылета, на 18 строке. В этих встречах они заработали 10 очков и находятся строкой ниже «Атлетика», который имеет такое же количество баллов, только из-за худшей разницы мячей.

    У команды Маурисио Пельегрино на данный момент 7-матчевая серия без побед во всех турнирах. Непосредственно в Примере она не может выиграть четыре игры кряду.

    Последние два поединка в чемпионате Испании «Леганес» сыграл вничью. В 11 туре он поделил очки на своем поле с мадридским «Атлетико» (1:1), а в минувшем игровом дне расписал мировую в гостевом матче с «Жироной» (0:0). Заполняя паузу на поединки сборных клуб из пригорода Мадрида провел контрольную игру с лидером Сегунды «Алькоркон», в которой проиграл со счетом 1:3.

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    • В пяти домашних матчей Ла Лиги этого сезона «Леганес» проиграл только один раз, еще два матча выиграл и столько же свел вничью, разница мячей — 6:5.

    В лазарете команды находятся защитники Унаи Бустинса и Экесьель Муньос, а также форвард Александр Шимановски.

    «Алавес»

    «Славные» занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 23 очка и всего лишь на один балл отстают от первой «Барселоны».

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    В последних пяти матчах чемпионата Испании «Алавес» четыре встречи выиграл и одну проиграл. В этот период был повержен мадридский «Реал» (1:0) дома и с таким же результатом «Сельта» в гостях.

    Также в домашних играх подопечные Абелардо переиграли «Вильярреал» и «Уэску» (по 2:1). Проиграли в выездном матче «Эйбару» со счетом 1:2.

    Шесть гостевых встреч этого чемпионата Испании принесли «сине-белым» три победы и три поражения, разница забитых и пропущенных — 9:8.

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    Из-за травм предстоящий матч пропустят защитник Родриго Эли и полузащитник Томас Пина.

    В минувшем сезоне «Леганес» на своей арене взял верх над «Алавесом» со счетом 1:0, в Витории оппоненты расписали мировую — 2:2.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.20.

    На победу гостей дают — 4.00, ничья оценена — в 3.25.

    «Огурцы», хоть и находятся на 18-м месте в турнирной таблице, в последнее время выглядят не такой уж слабой командой. Прогнозируем победу хозяев в этой игре, несмотря на то, что их соперником будет клуб из верхней части турнирки. 0

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    Прогноз на «Леганес» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В пятницу, 23 ноября, открывать 13 тур испанской Примеры будут «Леганес» и «Алавес». Матч, который пройдет на «Бутарке», начнется в 23:00 по московскому времени.
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