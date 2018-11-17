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    Возьмет ли «Скуадра Адзурра» реванш за поражение в Португалии?

    Италия — Португалия. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций в подлиге А 17 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Италии Футбол Италии Сборная Португалии Португалия
    Прогноз на Италия — Португалия
    Италия — Португалия
    В 5-м туре Лиги наций сборная Италии 17 ноября примет сборную Португалии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Италия — Португалия.
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    Италия

    Футболисты сборной Италии в этом году впервые за долгое время не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира.

    В 2018 году в товарищеских матчах «скуадра адзурра» проиграла Аргентине (0:2) и Франции (1:3), сыграла вничью с Англией (1:1) и Нидерландами (1:1), а также победила Саудовскую Аравию (2:1).

    В Лиге наций подопечные Роберто Манчини стартовали в сентябре с домашней ничьей против команды Польши (1:1), уйдя от поражения благодаря пенальти в концовке встречи.

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    • Во втором туре «голубая эскадра» на выезде проиграла Португалии, которая справилась с соперником и без Криштиану Роналду, уверенно отыграв в обороне, а после перерыва забив единственный мяч.

    В октябре итальянцы провели товарищеский матч с командой Украины, обменявшись забитыми мячами во втором тайме — 1:1.

    А в последнем матче в рамках Лиги наций подопечные Манчини вымучали гостевую победу над Польшей, несмотря на большое игровое преимущество, забив лишь на последних минутах — 1:0.

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    В группе номер сложилась интересная ситуация. Польша проиграла два матча и один раз сыграла вничью. Как итог, «красно-белые» в следующем розыгрыше Лиги Наций будут выступать уже в дивизионе «B».

    У Италии 4 очка, у Португалии — 6. Очное противостояние может расставить все точки над «и».

    Португалия

    Сборная Португалии на чемпионате мира 2018 года выступила скромно, дойдя лишь до стадии 1/8 финала, где уступила команде Уругвая (1:1).

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    В сентябре португальцы в домашнем товарищеском матче разошлись миром с Хорватией (1:1). Пропустив от Ивана Перишича, подопечные Фернанду Сантуша ответили голом Пепе.

    Затем они стартовали в Лиге наций домашней победой над Италией (1:0), а во втором туре в октябре одолели на выезде команду Польши (3:2). Португальцы первыми пропустили, но забили три мяча, не дав соперникам отыграться.

    В последнем товарищеском матче сборная Португалии в гостях одолела команду Шотландии (3:1) — гол престижа хозяева забили уже на последних минутах, проигрывая 0:3.

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    • Если в предстоящем матче команды поделят очки, подшефные Фернанду Сантуш застолбят за собой первую строчку и летом сыграют в финальной части турнира.

    Если в пятом туре итальянцы окажутся сильнее гостей, то первое место разыграется в битве Польши и Португалии.

    Отметим, что на матч с Италией не вызван Криштиану Роналду, а защитник Пепе дисквалифицирован. Кроме этого, Моутинью, Нани и Куарежма — вне заявки

    Прогноз

    Букмекеры считают Италию фаворитом матча. На победу команды Манчини дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 3,15, а на успех сборной Португалии — 3,50.

    Гости находятся в более выигрышном положении — их устроит даже ничья, к тому же выступают португальцы в Лиге наций пока удачнее. Прогнозируем, что в Италии они не проиграют.

    У подопечных Манчини явные проблемы в атаке — в последних десяти матчах они сумели забить больше одного мяча только Саудовской Аравии. Учитывая насыщенную оборону обеих команд, много голов ждать не стоит.

    Интересны также варианты ТМ 2,5 за 1,60, «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    Прогноз на Италия — Португалия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В 5-м туре Лиги наций сборная Италии 17 ноября примет сборную Португалии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
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