«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Турине 7 ноября. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус»

«Ювентус» феноменально выступает на старте сезона — подопечные Массимилиано Аллегри выиграли тринадцать из четырнадцати стартовых матчей сезона, потеряв очки лишь в поединке против «Дженоа» (1:1).

«Ювентус» уверенно лидирует в чемпионате Италии, после 11-го тура опережая ближайших преследователей на 6 очков.

В победную поступь туринского клуба вошла и виктория на «Олд Траффорд» — «Юве» ограничился минимальной победой, которую принес гол Пауло Дибалы (1:0).

В Лиге чемпионов «Старая Синьора» набрала максимальное количество очков в трех турах, забила 6 голов и не пропустила ни одного, и, понятное дело, уверенно занимает в группе Н первое место. Еще одна победа над «МЮ» гарантирует «Ювентусу» досрочную путевку в плей-офф, а при подходящем результате параллельного матча может хватить и ничьей.

Перед матчем против «Манчестер Юнайтед» туринцы размялись на «Кальяри» — 3:1 благодаря точным ударам Дибалы, Хуана Куадрадо, а также автоголу.

Отметим, что в ровно половине матчей текущего сезона «Ювентус» сумел сохранить свои ворота сухими и лишь один раз пропускал больше одного гола (в первом поединке чемпионата).

«Манчестер Юнайтед»

Если «Ювентус» одной ногой уже в плей-офф ЛЧ, то у «Манчестер Юнайтед» вся борьба за выход из группы еще впереди. Подопечные Жозе Моуринью на групповой стадии обыграли пока только «Янг Бойз» (3:0), а вот «Валенсии» забить не сумели (0:0), как и «Ювентусу» (0:1).

Пока «Красные дьяволы» идут вторыми, но повторное поражение от «Ювентуса» может отбросить «МЮ» на третье место в турнирной таблице.

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В чемпионате Англии дела у «МЮ» также обстоят не лучшим образом. И хотя в двух последних турах команда одержала победы — 20 очков, седьмая строчка и 18 пропущенных голов после одиннадцати матчей вряд ли могут считаться для манкунианцев хорошим результатом.

Перед выездом в Турин «Ман Юнайтед» в гостях обыграл «Борнмут». Начало поединка выдалось для манкунианцев ужасным — они пропустили на 11-й минуте, причем уже до этого могли трижды достать мяч из собственных ворот. Еще в первом тайме Антони Марсьяль счет сравнял, а в компенсированное ко второму тайму время Маркус Рэшфорд принес «МЮ» победу.

Стоит отметить, что на счету Марсьяля — 5 голов в пяти последних матчах. Не забивал он лишь в игре против «Ювентуса».

В девяти последних поединках «Манчестер Юнайтед» лишь раз сумел сохранить свои ворота сухими. Возможно, в ответной игре против «Ювентуса» Моуринью решится на изменения в обороне.

Прогноз

На победу «Ювентуса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,64, на ничью — 3,96, а на победу «МЮ» — 6,20.

«Ювентус» может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф и на своем поле должен сыграть результативней, чем на выезде. К тому же Роналду наверняка жаждет открыть счет своим голам в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. У «МЮ» есть проблемы с обороной, и они обязательно дадут о себе знать в Турине.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 гола с коэффициентом 1,76. 0