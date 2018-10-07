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    Останется ли ЦСКА на победном пути?

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 7 октября

    РПЛ Футбол России ЦСКА Локомотив
    Прогноз на ЦСКА — «Локомотив»
    Игорь Акинфеев
    В воскресенье, 7 октября, ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».
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    ЦСКА

    Московский ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 16 очков.

    В нынешнем сезоне «армейцы» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

    Во второй половине сентября «красно-синие» разошлись миром со «Спартаком» (1:1) и победили «Оренбург» (1:0).

    Что касается Лиги чемпионов, то в ней ЦСКА успел сотворить настоящую сенсацию, когда обыграл мадридский «Реал» (1:0).

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    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 12 очков.

    Действующие чемпионы России имеют на своем счету по три победы, поражения и ничьи.

    В сентябре «железнодорожники» проиграли два матча, один свели к ничьей, а победить смогли только «Ахмат» (2:0).

    В Лиге чемпионов дела у «Локо» идут не так хорошо, как хотелось бы. Команда до сих пор не набрала ни одного очка, а в середине недели на своем поле проиграла «Шальке» (0:1).

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 2.08, победа «Локомотива» — 3.90, ничья — 3.20.

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    Многие факторы указывают на то, что «армейцы» должны набирать три очка. Они сыграют на своем поле, в чемпионате давно не проигрывают, а в Лиге чемпионов умудряются выигрывать у грандов.

    В то же время «железнодорожники» крайне нестабильно отыграли в прошлом месяце в РПЛ, а в Лиге чемпионов и вовсе проиграли обе встречи, хотя их соперниками были далеко не самые именитые клубы.

    Мы считаем, что у «Локо» явно обозначился игровой кризис, поэтому наш прогноз — победа ЦСКА.

    Также мы бы присмотрелись к ставке «гости не забьют», которая принимается с коэффициентом 2.28. В атаке «красно-зеленые» сейчас не блещут, тогда как «армейцы» в игре с «Реалом» доказали, что умеют надежно действовать от обороны. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08. В воскресенье, 7 октября, ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
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