ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 7 октября

В воскресенье, 7 октября, ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».

ЦСКА

Московский ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 16 очков.

В нынешнем сезоне «армейцы» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

Во второй половине сентября «красно-синие» разошлись миром со «Спартаком» (1:1) и победили «Оренбург» (1:0).

Что касается Лиги чемпионов, то в ней ЦСКА успел сотворить настоящую сенсацию, когда обыграл мадридский «Реал» (1:0).

У «армейцев» после травм восстанавливаются Георгий Щенников, Виктор Васин, Кристиан Бистрович, Константин Кучаев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов и Абель Эрнандес.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Действующие чемпионы России имеют на своем счету по три победы, поражения и ничьи.

В сентябре «железнодорожники» проиграли два матча, один свели к ничьей, а победить смогли только «Ахмат» (2:0).

В Лиге чемпионов дела у «Локо» идут не так хорошо, как хотелось бы. Команда до сих пор не набрала ни одного очка, а в середине недели на своем поле проиграла «Шальке» (0:1).

Среди травмированных у «красно-зеленых» значатся Федор Смолов, Александр Коломейцев, Мацей Рыбус и Джефферсон Фарфан.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 2.08, победа «Локомотива» — 3.90, ничья — 3.20.

Все прогнозы на РПЛ

Многие факторы указывают на то, что «армейцы» должны набирать три очка. Они сыграют на своем поле, в чемпионате давно не проигрывают, а в Лиге чемпионов умудряются выигрывать у грандов.

В то же время «железнодорожники» крайне нестабильно отыграли в прошлом месяце в РПЛ, а в Лиге чемпионов и вовсе проиграли обе встречи, хотя их соперниками были далеко не самые именитые клубы.

Мы считаем, что у «Локо» явно обозначился игровой кризис, поэтому наш прогноз — победа ЦСКА.

Также мы бы присмотрелись к ставке «гости не забьют», которая принимается с коэффициентом 2.28. В атаке «красно-зеленые» сейчас не блещут, тогда как «армейцы» в игре с «Реалом» доказали, что умеют надежно действовать от обороны. 0