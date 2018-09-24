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    Наберет ли «Краснодар» три очка в Самаре?

    «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 24 сентября

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Краснодар
    Прогноз на «Крылья Советов» — «Краснодар»
    Футболисты «Краснодара»
    В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Краснодар».
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 7 набранных очков.

    В этом сезоне самарцам удалось обыграть «Ростов» (1:0) и «Анжи» (1:0), а также сыграть вничью с ЦСКА (0:0).

    А вот «Оренбургу» (0:3), «Локомотиву» (0:1), «Енисею» (0:1) и «Арсеналу» (0:4) подопечные Андрея Тихонова проиграли.

    Календарь и таблица РПЛ

    Кадровых проблем у «Крыльев» на данный момент нет. В общую группу вернулись Жозе Надсон и Олег Ланин, оправившиеся от повреждений.

    «Краснодар»

    Футболисты «Краснодара» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов.

    «Горожане» набрали очки в матчах с «Уралом» (2:1), «Уфой» (1:0), «Локомотивом» (2:1), «Анжи» (4:0) и «Оренбургом» (1:1).

    Также на счету команды Олега Фоменко поражения от «Рубина» (1:2) и «Спартака» (0:1).

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    • «Краснодар» ранее стартовал в групповом этапе Лиги Европы с победы над турецким «Акхисаром» (1:0).

    Все основные футболисты «горожан» находятся в строю и готовы к выходу на поле.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Краснодара» — 2.05, победа «Крыльев Советов» — 4.50, ничья — 3.20.

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    Очевидно, что «горожане» потратили много сил в Турции, где провели тяжелую игру в рамках Лиги Европы, однако, учитывая тот факт, что в чемпионате России они сыграют в понедельник, им должно хватить времени на восстановление.

    «Быки» находятся в отличном настроении, с набором очков в последнее время у них проблем нет, так что мы считаем, что они должны набрать три балла в Самаре. Наш прогноз — победа «Краснодара».

    Другой вариант ставки — «обе забьют: нет» за 1.75. Причина вполне очевидна — «Крылья» в семи сыгранных матчах забили всего два мяча, что говорит о серьезных проблемах в атаке. 0

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 18:30 по московскому времени.
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