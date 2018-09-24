«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 24 сентября

В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Краснодар».

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 7 набранных очков.

В этом сезоне самарцам удалось обыграть «Ростов» (1:0) и «Анжи» (1:0), а также сыграть вничью с ЦСКА (0:0).

А вот «Оренбургу» (0:3), «Локомотиву» (0:1), «Енисею» (0:1) и «Арсеналу» (0:4) подопечные Андрея Тихонова проиграли.

Календарь и таблица РПЛ

Кадровых проблем у «Крыльев» на данный момент нет. В общую группу вернулись Жозе Надсон и Олег Ланин, оправившиеся от повреждений.

«Краснодар»

Футболисты «Краснодара» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов.

«Горожане» набрали очки в матчах с «Уралом» (2:1), «Уфой» (1:0), «Локомотивом» (2:1), «Анжи» (4:0) и «Оренбургом» (1:1).

Также на счету команды Олега Фоменко поражения от «Рубина» (1:2) и «Спартака» (0:1).

«Краснодар» ранее стартовал в групповом этапе Лиги Европы с победы над турецким «Акхисаром» (1:0).

Все основные футболисты «горожан» находятся в строю и готовы к выходу на поле.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Краснодара» — 2.05, победа «Крыльев Советов» — 4.50, ничья — 3.20.

Все прогнозы на РПЛ

Очевидно, что «горожане» потратили много сил в Турции, где провели тяжелую игру в рамках Лиги Европы, однако, учитывая тот факт, что в чемпионате России они сыграют в понедельник, им должно хватить времени на восстановление.

«Быки» находятся в отличном настроении, с набором очков в последнее время у них проблем нет, так что мы считаем, что они должны набрать три балла в Самаре. Наш прогноз — победа «Краснодара».

Другой вариант ставки — «обе забьют: нет» за 1.75. Причина вполне очевидна — «Крылья» в семи сыгранных матчах забили всего два мяча, что говорит о серьезных проблемах в атаке. 0