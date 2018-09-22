«Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

В рамках восьмого тура российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Рубин».

«Арсенал» Тула

«Пряники» после семи туров набрали восемь очков и расположился на 11 месте в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей на три балла.

«Канониры» стартовали в чемпионате с ничьи с московским «Динамо» (0:0), затем на выезде минимально уступили лидеру первенства «Зениту» (0:1). В поединке третьего тура «оружейники» одержали первую победу в РПЛ в этом сезоне, обыграв дома в меньшинстве «Ахмат» (3:1).

Потом последовала серия из двух поражений кряду — выездная от московского ЦСКА (0:3) и домашняя от «Ростова» (0:1). В седьмом туре коллектив Олега Кононова разгромил на своем поле самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0.

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Не поможет хозяевам в предстоящей встрече полузащитник Михаил Александров.

«Рубин»

«Рубиновые» идут седьмыми в чемпионате, имея в своем активе 10 очков и уступают пятому еврокубковому места только два очка.

Стартовала дружина Курбана Бердыева с домашней победы над «Краснодаром» (2:1), потом «Рубин» сыграл вничью (1:1) в Москве с «Динамо». В третьем туре единственный раз проиграл в этом чемпионате — дома «Зениту» со счетом 0:1.

Затем последовала серия из трех ничьих кряду с одинаковым результатам 1:1 («Ахмат» и «Ростов» — на выезде и ЦСКА — дома). Игра минувшего тура принесла казанцам вторую победу в сезоне — переиграли на своей арене «Енисей» — 1:0.

В лазарете гостей находится защитник Федор Кудряшов, также под вопросом принять участие в матче у голкипера Сослана Джанаева и полузащитника Ибрагима Цаллагова.

В минувшем сезона игра в Туле принесла ничейный результат (0:0), а поединок в Казани завершился победой хозяев (2:1).

Прогноз

Дома «Арсенал» играет намного лучше чем на выезде. Домашние поединке принесли им в этом чемпионате семь баллов из восьми общих. «Рубин» в этом розыгрыше РПЛ еще на выезде не проигрывал, сыграв все три игры вничью со счетом 1:1.

«Канониры» в этом поединке должны подтвердить статус домашней команды, и, скорее всего, не проиграют на своем поле. А учитывая, что оппоненты не особо блещут результативностью, предлагаем поставить на — 1Х + ТМ 3,5 за 1.68. 0