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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч 5-го тура АПЛ 15 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Фулхэм
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
    Давид Сильва
    15 сентября на «Этихаде» «Манчестер Сити» примет «Фулхэм» в рамках 5-го тура АПЛ. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм».
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    «Манчестер Сити»

    Действующий чемпион Англии держит лидерство по индивидуальным показателям, но потерял общекомандное первенство. Так, «Манчестер Сити» за четыре тура забил 11 голов (больше всех в АПЛ), но занимает сейчас четвертую строчку турнирной таблицы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Этому поспособствовала обидная ничья против «Вулверхэмптона» в 3-м туре, когда «манкунианцы» обильно создавали моменты (18 ударов, 6 — в створ), но мяч упорно не хотел залетать в ворота.

    Также отметим, что команда Пепа Гвардиолы — первая по части создания голевых возможностей. В среднем «Манчестер Сити» наносит 17 ударов по воротам соперников. Однако касательно точности есть вопросы: 52,9% — это довольно средненький показатель для лидера АПЛ.

    «Фулхэм»

    «Коттеджеры» пока не очень радуют своих болельщиков. Крупная победа 4:2 над «Бернли» в третьем туре не смогла полностью перекрыть горечь от обидных поражений «Тоттенхэму» (1:3) и «Кристал Пэлас» (0:2).

    В последнем туре «Фулхэм» гостил у «Брайтона». Первый тайм получился не очень, несмотря на владение мячом в 62%. На 25-й минуте «чайки» не реализовали пенальти. Этот тревожный звоночек взбодрил подопечных Славиши Йокановича, и в концовке первого тайма они забили.

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    • Во второй половине Митрович удвоил преимущество, но удержать перевес «дачники» не смогли. Во многом потому, что привезли себе еще один пеналь на 84-й минуте за игру рукой. Маррей не оплошал — 2:2.

    Прогноз

    «Фулхэм» делит с «Бернли» второе место по количеству пропущенных голов — 9. «Манчестер Сити», в свою очередь, специалист по созданию голевых моментов и в первые 15 минут игры забил уже два гола.

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    • Прогнозируем, что на своем поле «манкунианцы» начнут резво. Однако дадим им еще пять минут для «разогнться».

    Наша ставка — «1-й гол до 20-й минуты» за 1,88. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. 15 сентября на «Этихаде» «Манчестер Сити» примет «Фулхэм» в рамках 5-го тура АПЛ. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
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