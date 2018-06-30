Уругвай — Португалия. Прогноз на тотал в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 30 июня

В субботу, 30 июня, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 встретятся сборные Уругвая и Португалии. Встреча пройдет в Сочи. Начало матча — в 21.00. Прогноз на Уругвай — Португалия.

Уругвай

Сборная Уругвая прошла группового этап чемпионата мира с тремя победами, при этом, похоже, сумев приберечь силы. В первом для себя матче уругвайцы минимально переиграли Египет (1:0), забив лишь в концовке матча. Хотя если бы Луис Суарес реализовал все свои моменты, счет мог быть крупнее. Затем южноамериканцы продолжили скромничать и ограничились одним забитым голом в ворота Саудовской Аравии — 1:0. В обоих матчах Уругвай закономерно доминировал на поле.

Раззабиваться уругвайцам удалось лишь в матче за первое место в группе против России. Россияне провели большую часть матча в меньшинстве, однако два из трех голов Уругвай забил при полных составах — 3:0.

Важным моментом является надежность обороны уругвайской сборной. В трех матчах, пусть и не против топ-соперников, Фернандо Муслера и компания сохранили свои ворота сухими. Более того, Уругвай не пропускает с ноября прошлого года — в семи матчах подряд.

Португалия

Сборная Португалии преодолела групповой этап куда менее убедительно. И если яркий матч против Испании (3:3) португальцам и в первую очередь их лидеру Криштиану Роналду можно записать в актив, то затем происходило что-то не особо вразумительное.

Сперва Роналду принес Португалии победу над Марокко (1:0), при этом не забив еще и пенальти. Марокканцы в той игре никак не заслуживали на поражение, но распечатать ворота Руй Патрисиу так и не сумели.

А затем португальцы едва не остались без плей-офф. На этот раз минимальное преимущество по ходу матча с Ираном после классного гола Рикардо Куарежмы удержать не удалось. Уже в компенсированное ко второму тайму время Португалия пропустила с пенальти, а следом едва не пропустила еще раз — отправлять чемпионов Европы домой мог Надим Амири, но обошлось — 1:1.

В итоге португальцы вышли в плей-офф со второго места в группе, уступив первую строчку по разнице забитых мячей.

Важным моментом является зависимость Португалии от Роналду — действующий обладатель «Золотого мяча» забил четыре из пяти голов своей команды в турнире.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение сборной Уругвая. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,75. Успех Португалии оценивается коэффициентом 2,80, а ничья по итогам основного времени — 2,90.

Одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала вряд ли будет богатым на голы. Обе команды умеют надежно обороняться, хотя у португальцев конкретно на ЧМ-2018 и возникают с этим проблемы, и в первую очередь позаботятся о том, чтобы не пропустить. При этом и нулевой ничьей основное время матча вряд ли завершится — Уругвай на ЧМ не пропускал далеко не от топ-соперников, а португальцы получили три гола от Испании. В то же время обе команды имеют в своем распоряжении бомбардиров мирового класса.

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Предлагаем рассмотреть вариант со ставкой на то, что обе команды забьют с коэффициентом 2,15.

Чуть менее рискованный прогноз — ставка на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,5. 0