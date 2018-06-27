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    Азиаты «съездят» немцам по ногам

    Южная Корея – Германия. Прогноз и ставки на матч группового раунда ЧМ-2018 27 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Южной Кореи Сборная Германии Футбол Германии
    Прогноз на Южная Корея – Германия
    Сон Хын Мин
    В последнем туре группы F чемпионата мира по футболу сборная Южной Кореи примет сборную Германии 27 июня. Начало матча в 17:00 мск. Прогноз на Южная Корея – Германия.
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    Южная Корея

    Недостаток игровой дисциплины обусловил главное отличие сборной Южной Кореи от остальных коллективов. Пока что «азиатские тигры» отличились только огромным количеством нарушений. «Воины Тэджу» занимают первое место по фолам с их средним количеством в 23,5 за игру.

    Интересно, что это вдвое больше, чем южнокорейцы фолили на этапе азиатского отбора. Тогда «красные дьяволы» нарушали правила «всего» 13,1 раза за матч.

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    Обе игры на чемпионате мира в России сборная Южной Кореи проиграла минимально. При этом за 90 минут игры против шведов «тигры» ни разу не попали по воротам соперника.

    Германия

    В субботу сборная Германии отлично ответила на вопрос: как себя загнать, а потом вытащить за волосы. Так, Бундесманшафт, аки Мюнхгаузен, оказалась в болоте в игре против сборной Швеции, а потом сама себя и вытащила усилиями Крооса.

    Отметим, что 11 из 18-ти ударов немцы наносили из пределов штрафной «росомах». Хотя во время европейского отбора соперники сборной Швеции в среднем попадали по воротам всего лишь в 35% случаев.

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    • Против Мексики немцы выдали очень сильный второй тайм: 18 ударов, 6 угловых, 7 штрафных. При этом всего четыре раза нарушили правила. Но отквитать пропущенный в первой половине мяч не смогли.

    Прогноз

    На что обратить внимание при составлении прогноза на этот матч? На фолы и удары. О нарушениях сборной Южной Кореи мы уже написали. Резюмируем: корейцы фолят щедро и больно – уже заработали шесть желтых карточек.

    По ударам. Бундестим находится в топ-4 команд с наибольшим количеством ударов – в среднем 15 «выстрелов» за игру. «Дьяволы» – на дне таблицы по этому показателю (в среднем 5,5 за игру). Однако кэф на победу немцев по ударам ничтожный. Отталкиваясь от этой информации, предлагаем поставить на «Фолы: Ф1 (-4,5)» за 1,90. 0

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