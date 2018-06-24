Польша – Колумбия. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 24 июня

В воскресенье, 24 июня, сборная Польши встретится с командой Колумбии в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Матч группы H, который пройдет на «Казань-Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Польша – Колумбия.

Польша

Сборная Польши хорошо выступила в европейском отборе ЧМ-2018, выиграв группу E, где ей противостояли такие непростые соперники, как Дания, Черногория и Румыния.

На чемпионате мира подопечные Адама Навалки рассматривались как одни из фаворитов группы H, однако в первом туре им не удалось оправдать ожиданий.

Поляки потерпели довольно неожиданное поражение от Сенегала (1:2). Единственный гол они забили на 86-й минуте усилиями Гжегожа Крыховяка, пропустив перед этим после автогола Тьяго Сионека и точного удара М’Байе Ньянга.

Сборная Польши создала мало опасных моментов у чужих ворот, за что и поплатилась.

Колумбия

Футболисты сборной Колумбии вышли на чемпионат мира не так уверенно, как поляки. В отборочной группе в зоне КОНМЕБОЛ они заняли лишь четвертое место, но все же избежали «стыков», в которые отправились перуанцы.

«Кофейщики» тоже считались претендентами на выход в 1/8 финала ЧМ-2018, однако поражение от Японии (1:2) значительно ухудшило их шансы.

Стоит отметить, что уже в начале встречи южноамериканцы остались в меньшинстве, а Синдзи Кагава реализовал пенальти.

В первом тайме Колумбия забила в ответ благодаря точному удару Хуана Кинтеро. Но во второй половине встречи окончательный результат все же установил Юйа Осако.

Дисквалификацию у колумбийцев отбывает полузащитник Карлос Санчес.

Прогноз

Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Польши – 3,40, победа сборной Колумбии – 2,25, ничья – 3,40.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

«Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,75, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,20.

Как видим, букмекеры не ждут от команд высокой результативности, но нужно понимать, что играть на ничью им просто нет смысла, ведь иметь по одному набранному очку после двух сыгранных туров – это неудача, плавно перетекающая в провал.

Как только одна из команд забьет, а это должно случиться, вторая в любом случае бросит все силы на атаку, потому что второе поражение точно лишит ее шансов на продолжение борьбы. В данных условиях интересной нам кажется ставка «обе команды забьют» за 1,90.

Так как мы считаем фаворитом сборную Колумбии, то также предлагаем к рассмотрению ставку «сборная Колумбии не проиграет и тотал больше 2,5» за 3,20.