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    Кому улыбнется удача в матче лузеров первого тура?

    Польша – Колумбия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 24 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Сборная Колумбии
    Прогноз на Польша – Колумбия
    Роберт Левандовски
    В воскресенье, 24 июня, сборная Польши сыграет с командой Колумбии в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча группы H, которая пройдет на «Казань-Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Польша – Колумбия.
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    Польша

    Сборная Польши без особых проблем вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу, выиграв отборочную группу E. Поляки набрали 25 очков из 30 возможных, опередив Данию, Черногорию, Румынию, Армению и Казахстан.

    А вот на чемпионате подопечные Адама Навалки сразу же стартовали с поражения от команды Сенегала (1:2).

    Польские футболисты забили единственный гол на 86-й минуте усилиями Гжегожа Крыховяка, пропустив перед этим после автогола Тьяго Сионека и точного удара М’Байе Ньянга.

    Отметим также довольно слабую игру от Роберта Левандовски – главной звезды сборной Польши.

    Колумбия

    Футболисты сборной Колумбии в отборочной группе в зоне КОНМЕБОЛ заняли лишь четвертое место в турнирной таблице. Команда Хосе Пекермана всего на один балл опередила Перу и Чили, получив последнюю прямую путевку на мундиаль.

    Как и сборная Польши, «кофейщики» стартовали на чемпионате мира в России неудачно, проиграв Японии (1:2).

    Уже в дебюте встречи латиноамериканцы остались в меньшинстве, а Синдзи Кагава реализовал пенальти.

    Играя в меньшинстве, Колумбия отыгралась усилиями Хуана Кинтеро. Однако последнее слово осталось за японцами – отличился Юйа Осако.

    Дисквалификацию у колумбийцев отбывает полузащитник Карлос Санчес.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Польши – 3,40, победа сборной Колумбии – 2,25, ничья – 3,40.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Как известно, еще до старта мирового первенства поляки и колумбийцы считались фаворитами группы H. Однако вышло так, что после первого тура они очков не набрали, поэтому еще одно поражение может стать для каждой из команд фатальным.

    Обе сборные, безусловно, хотят победить, но играть в любом случае придется осторожно, ведь любой неоправданный риск может привести к негативным последствиям.

    Учитывая все вышесказанное, вполне логичной была бы ставка на ничью, но при этом нужно понимать, что она остается рискованной.

    Чтобы повысить шансы на успех, можно взять ставку «ничья в первом тайме или матче», но коэффициент составит 1,65.

    Также интересно выглядит ставка «победа сборной Колумбии в один мяч или ничья» за 1,79. Именно «кофейшиков» мы бы назвали фаворитами, тем более что поляки традиционно слабо играют на крупных турнирах, где все их звезды уходят в тень.

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    Футбол. Прогноз на Польша – Колумбия. В воскресенье, 24 июня, сборная Польши сыграет с командой Колумбии в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча группы H, которая пройдет на «Казань-Арене», начнется в 21:00 по московскому времени.
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