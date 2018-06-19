Сдержат ли россияне отдохнувшего Салаха?

Во вторник, 19 июня, сборная России сыграет с командой Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы A, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Россия – Египет.

Россия

Сборная России стартовала на чемпионате мира просто отлично, одержав крупную победу над Саудовской Аравией (5:0) в Москве.

Дубль оформил вышедший на замену Денис Черышев, еще по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин, также записавший в свой актив две результативные передачи.

Благодаря этому успеху подопечные Станислава Черчесова прервали безвыигрышную серию, которая длилась с октября прошлого года.

Негативным моментом игры стала травма Алана Дзагоева, который, вероятно, не поможет сборной России на групповом этапе. Небольшое повреждение получил Юрий Жирков, но он должен полностью восстановиться.

Египет

Футболисты сборной Египта стартовали на мировом первенстве с поражения от команды Уругвая (0:1), с которой встречались в Екатеринбурге.

Подопечным Эктора Купера удавалось сдерживать натиск латиноамериканцев на протяжении большей части встречи, но под конец основного времени у них закончились силы, и они не уследили за Хосе Хименесом, точно пробившим головой.

За «фараонов» не играл их лидер Мохамед Салах, который весь матч просидел на скамейке запасных.

Вероятно, тренерский штаб решил поберечь Салаха к встрече с Россией, которая и станет для египтян определяющей.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной России – 2,30, победа сборной Египта – 3,60, ничья – 3,20.

Уверенная победа над Саудовской Аравией мгновенно повысила шансы подопечных Станислава Черчесова пробиться в плей-офф. Однако мы бы предостерегли от поспешных празднований.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Нужно понимать, что уровень нашего первого соперника был крайне низок, поэтому только по этой встрече никак нельзя судить о форме россиян. Настоящей проверкой для них как раз и станет игра против Египта.

«Фараоны», проиграв Уругваю, прекрасно понимают, что теперь они не имеют права даже на ничью, поэтому просто обязаны играть на победу, выпуская в бой Салаха. При этом россияне могут позволить себе более закрытую игру.

Учитывая все вышесказанное, мы не ждем от сборной России еще одной победы и предлагаем ставить на «Египет не проиграет» за 1,76.

Также мы бы присмотрелись к ставке «Салах забьет» за 2,60. Возможно, форвард «Ливерпуля» пребывает не в самой идеальной форме, но он осознает, что для достижения успеха нужно отдать все силы. Для него это отличный шанс отблагодарить болельщиков за любовь и стать еще большим героем у себя на родине. Ну и если не он, то кто же в этой сборной способен забить России? Таких футболистов немного!