Преступление и наказание для сборной Египта

В рамках группового раунда Чемпионата мира по футболу сборная Египта 15 июня условно примет сборную Уругвая. Начало встречи в 15:00 мск. Прогноз на Египет – Уругвай.

Египет

Все слова зависимости сборной Египта от Салаха уже сказали. Добавим фактов: на третьем этапе отбора на Чемпионат мира (группы) Салах забил пять из восьми голов своей команды. При этом отметим, что нападающий «Ливерпуля» всего отыграл пять игр.

В какой форме находится звезда мирового футбола сейчас не понятно. Восстановление после травмы прошло быстрее, чем приходилось ожидать, но для игрока атакующей позиции важен игровой тонус. Этого Салаху не хватает.

А без него сборная Египта в последних трех матчах (Кувейт, Колумбия, Бельгия) наносила всего по одному удару в створ ворот соперника.

Уругвай

Дружина Оскара Табареса прекрасно провела квалификацию на мировое первенство, заняв в общей группе второе место. Отставание от Бразилии, конечно, было довольно большим (10 очков), но в Южной Америке пентакампеонам по подбору игроков пока что не с кем конкурировать.

Отметим, что, играя на чужой земле, «чарруа» смогли добиться победы только в двух матчах из девяти. При этом они пропустили больше, чем забили – 11:13.

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По сравнению с другими участниками группового отбора в Южной Америке Уругвай не самый «топовый» коллектив по желтым карточкам – третье место снизу. Но сама цифра в 37 «горчичников» за 18 игр определенно должна насторожить.

Прогноз

Во время квалификационного раунда сборная Египта показала себя как довольно грубая команда, которая просто выезжает на мастерстве пары игроков. Главенствовал принцип: Салах – творит, мы – защищаем его ноги. За восемь игр отбора «фараоны» сами нарушили правила 96 раз, в среднем это 16 фолов за игру.

Но и Уругвай нельзя назвать паиньками. В своей группе отбора на ЧМ-2018 «небесные олимпийцы» в среднем за игру получали 2,06 желтых карточки, а по показателю грубости (39) заняли третье место среди десяти команд.

Учитывая, что опыт игроков сборной Уругвая и то, что в последнее время они успокоились, можем предположить победу Египта по «преступлениям и наказаниям». Предлагаем поставить на «Желтые карточки: П1» за 2,02.