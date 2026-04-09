прогноз на матч НБА

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск.france-team. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Майами с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Торонто»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Торонто» занимает 6-е место. Канадцы в 79 матчах регулярного чемпионата одержали 44 победы и потерпели 35 поражений.

Последние матчи: «Торонто» на домашней арене нанес поражение «Майами» (121:95). Вклад в победу команды внёс Скотт Барнс, набравший 25 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победу над «Мемфисом» (128:96) и проиграл «Бостону» (101:115), «Детройту» (116:127), «Сакраменто» (115:123).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» сыграет в плей-ин турнира, «хитовцы» занимают 10-е место в Восточной конференции, одержав 41 победу и потерпев 38 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Флориды потерпели фиаско в матче против «Торонто» (95:121).

Не сыграют: С травмой спины из строя команды выбыл центровой Никола Йович.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Майами» переиграл «Вашингтон» (152:136), «Филадельфию» (119:109). В остальных поединках хитовцы проиграли «Бостону» (129:147), «Индиане» (118:135).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Торонто» трижды выиграл у «Майами» (121:95, 112:91, 106:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.54. На победу «Майами» — 2.46.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

Прогноз: Канадцы одержали три победы над «Майами» в этом сезоне. «Торонто» удалось выиграть у соперника с разницей от +10 до +26 очков.

Ставка: Фора «Торонто» (-5) с коэффициентом 2.04.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 238.5 с коэффициентом 1.98.