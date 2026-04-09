Кто одержит победу в битве аутсайдеров Востока?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бруклин — Индиана с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 13-е место, одержав 20 побед и потерпев 59 поражений.

Последние матчи: В домашней серии игр «Бруклин» одержал победу над «Милуоки» (96:90). Победный результат нью-йоркцам принесли результативные действия в исполнении Лидделл И Джея, который набрал 21 очко.

Не сыграют: В составе «Бруклина» не сыграют травмированные Егор Дёмин, Майкл Портер-младший, Теренс Манн, Дэйрон Шарп и Дэнни Вольф.

Состояние команды: В последних матчах «Бруклин» выиграл у «Сакраменто» (116:99), «Вашингтона» (121:115) и проиграл «Атланте» (107:141), «Шарлотт» (86:117).

«Индиана»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Индиана» занимает 14-е место, одержав 18 побед и потерпев 61 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Индиана» потерпела фиаско в матче против «Миннесоты» (104:124)

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, в лазарете клуба из Индианаполиса из-за травм также находятся Паскаль Сиакам и Ивица Зубац.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Индиана» одержала победы над «Чикаго» (145:126), «Майами» (135:118), но проиграла «Шарлотт» (108:129), «Кливленду» (108:117).

Статистика для ставок

В первом круге «Бруклин» обыграл «Индиану» (112:103)

«Индиана» смогла взять реванш у нью-йоркцев в ответной игре (115:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Индианы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Бруклина» — 2.12.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.13.

Прогноз: «Бруклин» может поймать победную волну после успешной игры против «Милуоки». «Иноходцы» в свою очередь, не могут одержать победу три матча подряд. Остановим наш выбор на успешной игре команды из Нью-Йорка.

Прогноз: Баскетболисты «Бруклина» и «Индианы» в среднем за матч забрасывают друг другу по 220 очков.

