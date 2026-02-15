В воскресенье, 15 февраля, состоятся соревнования спортивных пар в короткой программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

23:01 Начинается разминка следующих пар фигуристов на льду.

23:00 Юна Нагаока и Сумитада Моригути из Японии получили — 59.62

22:58 Наошибались фигуристы в начале программы, но собравшись с духом достойно докатали задуманное.

22:57 Тодес назад-внутрь так же хорошо получился.

22:56 Поддержка 5-й группы обратное лассо, первый зеленый маркер за выступление.

22:56 Красный маркер за тройной сальхов.

22:55 Падение партнёрши в тройном риттбергере.

22:55 Тройная подкрутка получилась на желтый маркер.

22:54 Юна Нагаока и Сумитада Моригути из Японии начали выступление.

22:54 Дарья Данилова и Мишель Циба из Голландии получили — 64.07. Лучший результат в сезоне у пары.

22:51 Комбинация вращений со сменой ноги завершила выступление голландцев, получилось отлично. Комментаторы расхваливают спортсменов, сами Дарья и Мишель тоже довольны. Хорошее сочетание эмоций и техники.

22:51 Дорожка шагов идеально выполнена.

22:50 Классный прокат выдают голландцы.

22:49 Поддержка 5-й группы обратное лассо, чисто выполнены.

22:48 Тройной сальхов хорошо исполнен.

22:48 Тройная подкрутка изящно получилась, но желтый маркер от судей, будет пересмотр.

22:47 Дарья Данилова и Мишель Циба из Голландии начали выступление.

22:47 Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу из США получили — 70.06

22:45 Добротное выступление получилось у Эмили и Спенсера, хорошее по эмоциям, но не без ошибок.

22:44 Энергичная дорожка шагов, чётко исполнили американцы.

22:43 Отлично смотрелась поддержка 5-й группы обратное лассо, зеленый маркер от судей.

22:43 Красный маркер за тройной выброс риттбергер.

22:42 Тройной тулуп хорошо исполнили спортсмены.

22:41 Тройная подкрутка красиво получилась, но желтый маркер от судей.

22:41 Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу из США начали выступление.

22:41 Камий Ковалёва и Павел Ковалёв из Франции получили — 64.65. Лучший результат в сезоне у пары.

22:38 Плавное выступление получилось, уверенно прокатили французы. Комментаторы рассуждают про допущенные ошибки и то, как спортсмены справились с олимпийским давлением.

22:37 Тодес назад-внутрь отмечен желтым маркером, будет пересмотр судьями элемента.

22:37 Тройной выброс флип классно смотрелся, зеленый маркер.

22:36 Тройной тулуп, ошибся партнер в приземлении, красный маркер от судей.

22:36 Тройная подкрутка открыла программу французских фигуристов и получилась хорошо.

22:35 Камий Ковалёва и Павел Ковалёв из Франции начали выступление.

22:27 Следующие пары спортсменов приступили к разминке на льду.

22:12 Началась подготовка льда к последующим выступлениям.

22:11 Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур из Австралии получили — 60.69. Лучший результат в сезоне у пары.

22:09 Хорошее выступление получилось у австралийцев, довольны спортсмены стоящие обнявшись в середине катка. Комментаторы рассуждают про ошибки в тодесе.

22:08 Продолжительная дорожка шагов чисто исполнена фигуристами.

22:07 Тодес назад-внутрь, желтый маркер от судей получен.

22:07 Тройной тулуп получился на зеленый маркер.

22:06 Двойная подкрутка открывала программу и получилась красиво.

22:06 Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур из Австралии начали выступление под Exogenesis Symphony by Muse.

22:05 Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая получили — 72.66

Суй Вэньцзин и Хань Цун globallookpress.com

22:02 Дорожка шагов завершила выступление китайской пары, за исключением ошибки в начале, хорошую программу выдали спортсмены. Виден был класс и опыт фигуристов.

22:01 Поддержка 5-й группы обратное лассо уверенно выполнили Суй и Хань.

22:01 Прыжок в комбинационное вращение со сменой ноги чисто исполнили китайцы.

22:00 Красивая тройная подкрутка получилась.

22:00 Тройной тулуп, оступилась партнёрша в приземлении.

22:00 Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая начали выступление.

21:59 Карина Акопова и Никита Рахманин из Армении получили — 66.27. Лучший результат в сезоне у пары.

21:56 Хорошее выступление получилось у Карины и Никиты, комментаторы рассуждают о возможной помарке в поддержке.

21:56 Поддержка 5-й группы обратное лассо на желтый маркер получилась, будет пересмотр элемента судьями.

21:55 Тройной сальхов четко выполнен.

21:55 Уверенно катает пара из Армении.

21:54 Тройной выброс лутц так же прекрасно исполнен.

21:54 Тройная подкрутка получилась хорошо, зелёный маркер от судей.

21:53 Карина Акопова и Никита Рахманин из Армении начали выступление.

21:45 Началась разминка спортсменов на льду.

До соревнования

21:40 Соревнования по фигурному катанию пройдут на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.

Олимпийский фигурнокатательный турнир перевалил за свой экватор. После танцоров и мужчин в воскресенье наступит очередь парников.

В качестве главных фаворитов подходят двукратные чемпионы мира и двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Рику Миура и Рюити Кихара. В командном турнире они выступили настолько уверенно (установили личные рекорды и в короткой программе — 82,84, и в произвольной программе — 155,55), что усомниться в их превосходстве над другими парами не дали.

Тем не менее, вызов японцам постараются бросить новоиспеченные чемпионы Европы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. По крайней мере, партнёрша прямо заявила, что они «не будут останавливаться ни на какой медали, кроме золотой». Правда, за две программы в команднике грузины отстали на 20 с лишним баллов. По-хорошему подопечным Павла Слюсаренко нужно сосредоточиться за попадание в топ-3, что сделать тоже будет трудно.

Медальные амбиции сохраняют и Сара Конти с Никколо Мачии, и Минерва Фабьен Хазе с Никитой Володиным. Обе пары в течение всего олимпийского цикла котировались выше грузин, но всё изменилось в этом сезоне. К тому же Конти незадолго до Олимпиады повредила коленку, которая до конца не восстановилась (итальянка в командном турнире выступала с тейпом на ноге).

Также проблемы со здоровьем испытывает чемпионка мира 2024 г. Дианна Стеллато-Дудек. Во время тренировки она ударилась головой, из-за чего ей с Максимом Дешамом пришлось пропустить командник.

Еще со счетов не стоит сбрасывать Элли Кам и Дэнни О’Ши, которые на прошлой неделе стали олимпийскими чемпионами в команде США. А в статусе «тёмных лошадок» подходят выступающие за Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко, которые несколько последних сезонов ходят вокруг да около пьедестала.