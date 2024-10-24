Швед продлит контракт с китайским клубом

Бывший игрок сборной России и клубов НБАпроведет еще один сезон в чемпионате Китая. Об этом сообщил официальный представитель российского баскетболиста Обрад Фимич.

Швед в ближайшее время подпишет новый контракт с «Шаньси».

«Могу сказать, что Алексей сегодня вылетел в Китай и на днях подпишет новый контракт с клубом CBA. Переговоры успешно завершены.

В условиях искусственной изоляции российского спорта важно, чтобы российские игроки выступали за границей. Причем речь о чемпионате Китая, где выступает много баскетболистов с богатым опытом в НБА.

Приятно, что Швед там на первых ролях. Лучшего российского баскетболиста любят болельщики, ценят партнеры, уважают соперники. Надеюсь, что новый сезон сложится для него еще лучше, чем предыдущий», — приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Швед помог «Шаньси» выйти в плей-офф — сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Россиянин вошел в топ-3 чемпионата Китая по передачам, признавался игроком месяца в CBA.