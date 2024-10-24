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    Швед продлит контракт с китайским клубом

    Прочие Баскетбол
    Бывший игрок сборной России и клубов НБА Алексей Швед проведет еще один сезон в чемпионате Китая. Об этом сообщил официальный представитель российского баскетболиста Обрад Фимич.

    Алексей Швед
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    Алексей Швед

    Швед в ближайшее время подпишет новый контракт с «Шаньси».

    «Могу сказать, что Алексей сегодня вылетел в Китай и на днях подпишет новый контракт с клубом CBA. Переговоры успешно завершены.

    В условиях искусственной изоляции российского спорта важно, чтобы российские игроки выступали за границей. Причем речь о чемпионате Китая, где выступает много баскетболистов с богатым опытом в НБА.

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    • Приятно, что Швед там на первых ролях. Лучшего российского баскетболиста любят болельщики, ценят партнеры, уважают соперники. Надеюсь, что новый сезон сложится для него еще лучше, чем предыдущий», — приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

    В прошлом сезоне Швед помог «Шаньси» выйти в плей-офф — сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Россиянин вошел в топ-3 чемпионата Китая по передачам, признавался игроком месяца в CBA.

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