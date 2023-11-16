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    Швед: Китайские баскетболисты превзошли мои ожидания

    Баскетбол Лига ВТБ
    Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед рассказал о пользе лимита на легионеров в чемпионате Китая.

    Алексей Швед
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    Алексей Швед

    «Честно, местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо. Даже возьмем для примера "Шаньси". Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают. С характером, упорные.

    Лимит дает свой эффект. Я это четко вижу. Ребята получают много шансов. Могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде.

    Тут играет один иностранец и четыре китайских баскетболиста. У нас в первой четверти играет один русский, во второй четверти могут появиться два в лучшем случае. А в третьей и четвертой на паркете в основном иностранцы. Порой рубятся пять на пять. Что тут сказать?

    Лимит реально помогал местным игрокам. Даже если не брать результаты сборной, на этом лимите выросло целое поколение сильных баскетболистов. Многие ребята до сих пор на ведущих ролях», — приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».

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