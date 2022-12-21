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    Медведева назвала фавориток ЧМ-20223 по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева назвала фаворитов чемпионата России — 2023 в женском одиночном катании.

    Евгения Медведева
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    Евгения Медведева

    Соревнования пройдут в Красноярске с 22 по 24 декабря.

    «Cамый сложный старт в сезоне — это даже не чемпионат мира, а чемпионат России, ведь тут высочайшая конкуренция. На "мире" у тебя, например, три главные соперницы, а тут — шесть.

    Фавориты? Не могу выделить кого-то конкретного. Но будет глупо, если не назову Камилу Валиеву. Она восстановила четверной тулуп, на недавнем чемпионате России по прыжкам прекрасно исполнила четверные прыжки.

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    • Самоделкина, Муравьёва технически тоже очень сильны, отлично выполняют элементы ультра-си. В общем, девчонки у нас выдающиеся и все достойны стоять на пьедестале.

    Восстановилась ли Валиева психологически после неудачи на Олимпиаде в Пекине и допинг-скандала? Человек выходит на большую арену, катает программы, прыгает наисложнейшие прыжки, видит любовь зрителей.

    Надеюсь, всё у неё в порядке. Наверное, за прошедшее время она полностью не восстановилась. Но то, что она выдерживает давление, — сто процентов», — приводит слова Медведевой Metro.

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