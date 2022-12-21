Медведева назвала фавориток ЧМ-20223 по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катаниюназвала фаворитов чемпионата России — 2023 в женском одиночном катании.

Соревнования пройдут в Красноярске с 22 по 24 декабря.

«Cамый сложный старт в сезоне — это даже не чемпионат мира, а чемпионат России, ведь тут высочайшая конкуренция. На "мире" у тебя, например, три главные соперницы, а тут — шесть.

Фавориты? Не могу выделить кого-то конкретного. Но будет глупо, если не назову Камилу Валиеву. Она восстановила четверной тулуп, на недавнем чемпионате России по прыжкам прекрасно исполнила четверные прыжки.

Самоделкина, Муравьёва технически тоже очень сильны, отлично выполняют элементы ультра-си. В общем, девчонки у нас выдающиеся и все достойны стоять на пьедестале.

Восстановилась ли Валиева психологически после неудачи на Олимпиаде в Пекине и допинг-скандала? Человек выходит на большую арену, катает программы, прыгает наисложнейшие прыжки, видит любовь зрителей.

Надеюсь, всё у неё в порядке. Наверное, за прошедшее время она полностью не восстановилась. Но то, что она выдерживает давление, — сто процентов», — приводит слова Медведевой Metro.