Бессеберг: Делегатам обещали деньги в обмен на голоса за ЧМ в Тюмени

Об этом сообщает норвежское издание NRK, которое располагает документами, отражающими беседы Бессеберга и Реш со спортсменами.
«В процесс выбора места проведения чемпионата мира могла вмешаться коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам обещали деньги или предоставление места для тренировочных сборов в обмен на голоса. Но никто не сознался в том. Считаю, что закрытое голосование дает меньше простора для коррупции», — отвечал Бессеберг на вопрос представителя спортсменов.
Позже Бессеберг отказался комментировать данную цитату.
Напомним, ЧМ-2021 был отдан Тюмени, однако позже Россию лишили возможности принять турнир.
На данный момент Бессеберг и Реш временно отстранены от работы в IBU в связи с расследованием по поводу возможных махинаций в организации.