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    Бессеберг: Делегатам обещали деньги в обмен на голоса за ЧМ в Тюмени

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    Андерс Бессеберг и Николь Реш
    На фото:Андерс Бессеберг и Николь Реш
    Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, а также генеральный секретарь организации Николь Реш на встречах со спортсменами в 2017 году заявляли о влиянии коррупции на процесс выбора места проведения чемпионата мира 2021 года.

    Об этом сообщает норвежское издание NRK, которое располагает документами, отражающими беседы Бессеберга и Реш со спортсменами.

    «В процесс выбора места проведения чемпионата мира могла вмешаться коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам обещали деньги или предоставление места для тренировочных сборов в обмен на голоса. Но никто не сознался в том. Считаю, что закрытое голосование дает меньше простора для коррупции», — отвечал Бессеберг на вопрос представителя спортсменов.

    Позже Бессеберг отказался комментировать данную цитату.

    Напомним, ЧМ-2021 был отдан Тюмени, однако позже Россию лишили возможности принять турнир.

    На данный момент Бессеберг и Реш временно отстранены от работы в IBU в связи с расследованием по поводу возможных махинаций в организации.

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