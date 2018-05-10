Бессеберг: Делегатам обещали деньги в обмен на голоса за ЧМ в Тюмени

Бывший президент Международного союза биатлонистов (, а также генеральный секретарь организациина встречах со спортсменами в 2017 году заявляли о влиянии коррупции на процесс выбора места проведения чемпионата мира 2021 года.

Об этом сообщает норвежское издание NRK, которое располагает документами, отражающими беседы Бессеберга и Реш со спортсменами.

«В процесс выбора места проведения чемпионата мира могла вмешаться коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам обещали деньги или предоставление места для тренировочных сборов в обмен на голоса. Но никто не сознался в том. Считаю, что закрытое голосование дает меньше простора для коррупции», — отвечал Бессеберг на вопрос представителя спортсменов.

Позже Бессеберг отказался комментировать данную цитату.

Напомним, ЧМ-2021 был отдан Тюмени, однако позже Россию лишили возможности принять турнир.

На данный момент Бессеберг и Реш временно отстранены от работы в IBU в связи с расследованием по поводу возможных махинаций в организации.

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