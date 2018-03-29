Логинов выиграл индивидуальную гонку чемпионата России

стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

С тремя промахами Логинов показал результат 51.03,4.

Вторым стал Евгений Гараничев, который с двумя промахами уступил победителю чуть больше секунды. Бронзовую медаль выиграл Алексей Волков (1 промах и 41,4 секунды отставания).

Чемпионат России. Индивидуальная гонка, мужчины

1. Александр Логинов (Тюменская область) – 51.03,4 (3 промаха)

2. Евгений Гараничев (Тюменская область) – отставание 1,3 (2)

3. Алексей Волков (ХМАО) – 41,4 (1)

4. Максим Буртасов (Новосибирская область) – 1.00,5 (1)

5. Александр Поварницын (Удмуртия) – 1.14,4 (2)

6. Антон Бабиков (Башкортостан) – 1.22,4 (3)

Напомним, ранее индивидуальную гонку у женщин на чемпионате России выиграла Анастасия Егорова.

Чемпионат России в Ханты-Мансийске продлится до 4 апреля.