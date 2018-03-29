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    Логинов выиграл индивидуальную гонку чемпионата России

    Биатлон
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    Александр Логинов
    На фото:Александр Логинов
    Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

    С тремя промахами Логинов показал результат 51.03,4.

    Вторым стал Евгений Гараничев, который с двумя промахами уступил победителю чуть больше секунды. Бронзовую медаль выиграл Алексей Волков (1 промах и 41,4 секунды отставания).

    Чемпионат России. Индивидуальная гонка, мужчины

    1. Александр Логинов (Тюменская область) – 51.03,4 (3 промаха)
    2. Евгений Гараничев (Тюменская область) – отставание 1,3 (2)
    3. Алексей Волков (ХМАО) – 41,4 (1)
    4. Максим Буртасов (Новосибирская область) – 1.00,5 (1)
    5. Александр Поварницын (Удмуртия) – 1.14,4 (2)
    6. Антон Бабиков (Башкортостан) – 1.22,4 (3)

    Напомним, ранее индивидуальную гонку у женщин на чемпионате России выиграла Анастасия Егорова.

    Чемпионат России в Ханты-Мансийске продлится до 4 апреля.

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