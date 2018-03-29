Логинов выиграл индивидуальную гонку чемпионата России

С тремя промахами Логинов показал результат 51.03,4.
Вторым стал Евгений Гараничев, который с двумя промахами уступил победителю чуть больше секунды. Бронзовую медаль выиграл Алексей Волков (1 промах и 41,4 секунды отставания).
Чемпионат России. Индивидуальная гонка, мужчины
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 51.03,4 (3 промаха)
2. Евгений Гараничев (Тюменская область) – отставание 1,3 (2)
3. Алексей Волков (ХМАО) – 41,4 (1)
4. Максим Буртасов (Новосибирская область) – 1.00,5 (1)
5. Александр Поварницын (Удмуртия) – 1.14,4 (2)
6. Антон Бабиков (Башкортостан) – 1.22,4 (3)
Напомним, ранее индивидуальную гонку у женщин на чемпионате России выиграла Анастасия Егорова.
Чемпионат России в Ханты-Мансийске продлится до 4 апреля.