Егорова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России

Представительница Мурманской области допустила три промаха на огневых рубежах и опередила на 2,4 секунды ставшую второй Тамару Воронину, представляющую Свердловскую област.
Замкнула тройку Ирина Услугина из Тюменской области.
Чемпионат России в Ханты-Мансийске продлится до 4 апреля.
Чемпионат России. Индивидуальная гонка, женщины
1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 48:21.2 (3)
2. Тамара Воронина (Свердловская область) +2.4 (0)
3. Ирина Услугина (Тюменская область) +1:05.2 (2)
4. Любовь Филимонова (ЯНАО) +1:12.9 (1)
5. Маргарита Васильева (Красноярский край) +1:56.5 (3)
6. Светлана Миронова (Свердловская область) +2:23.0 (4)
7. Наталья Ушкина (Республика Мордовия) +3:01.4 (3)
8. Екатерина Зубова (Архангельская область) +3:07.2 (2)
9. Полина Печенкина (Санкт-Петербург) +3:30.0 (1)
10. Кристина Резцова (ХМАО) +3:56.7 (5)