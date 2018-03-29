ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Егорова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России

    Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Анастасия Егорова
    На фото:Анастасия Егорова
    Анастасия Егорова выиграла индивидуальную гонку на 15 км на чемпионате России.

    Представительница Мурманской области допустила три промаха на огневых рубежах и опередила на 2,4 секунды ставшую второй Тамару Воронину, представляющую Свердловскую област.

    Замкнула тройку Ирина Услугина из Тюменской области.

    Чемпионат России в Ханты-Мансийске продлится до 4 апреля.

    Чемпионат России. Индивидуальная гонка, женщины

    1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 48:21.2 (3)
    2. Тамара Воронина (Свердловская область) +2.4 (0)
    3. Ирина Услугина (Тюменская область) +1:05.2 (2)
    4. Любовь Филимонова (ЯНАО) +1:12.9 (1)
    5. Маргарита Васильева (Красноярский край) +1:56.5 (3)
    6. Светлана Миронова (Свердловская область) +2:23.0 (4)
    7. Наталья Ушкина (Республика Мордовия) +3:01.4 (3)
    8. Екатерина Зубова (Архангельская область) +3:07.2 (2)
    9. Полина Печенкина (Санкт-Петербург) +3:30.0 (1)
    10. Кристина Резцова (ХМАО) +3:56.7 (5)

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Первое личное золото Цветкова, фантастическая Маккарайнен и великий Фуркад
  • Итоги этапа Кубка мира в Тюмени
    •
  • 26/03
    • Майгуров будет баллотироваться на пост президента СБР
  • 25/03
    • Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Тюмени
  • 25/03
    • Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Тюмени
  • 25/03
    • Российская биатлонистка признана лучшим новичком года в сезоне
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИТом БрэдиТриумф волиПодводим итоги одного из самых эпичных Супербоулов в истории НФЛЕвгений ТрефиловНе хватает МессиСМИ о провале женской сборной России на чемпионате Европы в Швеции
    Подробный разбор
  • Худший чемпионат мира за последние пять лет
  • Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы
    •
  • Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров
  • Заключительный соревновательный день на ЧМ в Милане — в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Азаренко сделает еще один шаг к четвертому титулу
  • Прогнозы и ставки на теннис 29 марта
  • 4,11
    •
  • «Ак Барс» обыграет «Трактор» в первом матче финала Востока
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 30 марта
  • 1,70
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 29/03
    • Биатлонистка Егорова выиграла чемпионат России в индивидуальной гонке
  • 11:37
    • Глава МОК вылетел с визитом в Пхеньян
  • 11:05
    • Биатлонистка Акимова пропустит чемпионат России
  • 10:32
    • Губайдуллина одержала победу на этапе КМ по современному пятиборью в США
  • 09:35
    • Драчев идет на выборы главы СБР «уверенным в себе»
  • 23:15
    • Мамиашвили: Отказ в выдаче виз не отразится на отношениях борцов из России и США
  • 13:02
    • Резцова готова бесплатно консультировать сборную России
  • 27/03
    • Подчуфарова пропустит следующий сезон
  • 27/03
    • В допинг-пробе бобслеиста Белугина найдены следы «коктейля Родченкова»
  • 27/03
    • Мозер решила отойти от активной тренерской деятельности
  • 26/03
    • Ан и Елистратов примут участие в чемпионате России по шорт-треку
  • 26/03
    • Майгуров будет баллотироваться на пост президента СБР
  • Первое личное золото Цветкова, фантастическая Маккарайнен и великий Фуркад
  • Итоги этапа Кубка мира в Тюмени
    • 26/03/2018 в 13:31
  • 26/03
    • Цветков не назвал бы этот сезон провальным
  • 26/03
    • Шипулин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
  • 26/03
    • Женская сборная Канады выиграла ЧМ по керлингу
  • 26/03
    • Ягудин: За бронзу Коляде огромное спасибо, но так кататься нельзя
  • 26/03
    • Тихонов: На Шипулина столько потратили, что он обязан выигрывать все
  • 26/03
    • Домрачева: Круто закончить сезон на такой ноте
  • 26/03
    • Мякяряйнен: На последнем этапе мне удалось сделать чудо
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ