Канадский нападающий Ник Петан стал игроком «Шанхайских Драконов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ник Петан globallookpress.com

Стало известно, что Петан подписал контракт с «Шанхайскими Драконами» до конца сезона 2026/2027.

«Мы работаем над усилением нападения, и техничный плеймейкер — именно то, что нужно нашей команде. Петан обладает сильным хоккейным интеллектом, способен вести игру, создавать голевые моменты для партнёров и забрасывать шайбы самостоятельно. Полезен и в равных составах, и в большинстве.

Мягкие руки, отличное катание, умение просчитать комбинацию на несколько ходов вперёд — все эти качества сделают "драконов" сильнее в новом сезоне», — приводит слова генерального менеджера «Шанхайских Драконов» Евгения Артюхина пресс-служба китайского клуба.

В минувшем сезоне Петан выступал за «Амбри-Пиотта» из Швейцарии, сыграл 15 матчей, а затем покинул клуб. В сезоне 2024/2025 форвард играл за «Ак Барс» и набрал 50 (13+37) очков за 60 встреч.