Нападающий Алексей Бывальцев прокомментировал свой переход из «Автомобилиста» в «Ак Барс».

Алексей Бывальцев globallookpress.com

«Очень рад перейти в "Ак Барс", это большой клуб с большой историей. Мы уже общались с тренерским штабом — нам всем понравился диалог, это сказалось на решении переехать в Казань.

Есть полное понимание о задачах и роли в команде, всё будет зависеть от меня и моей игры. Наша главная цель — борьба за Кубок Гагарина, и я постараюсь приложить для этого все свои умения и усилия на льду», — приводит слова Бывальцева пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на 2 года. В минувшем сезоне Бывальцев провел за «Автомобилист» 70 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 14 голевых передач.