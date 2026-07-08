Казанский «Ак Барс» официально объявил о заключении двухлетнего соглашения с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым.

Алексей Бывальцев globallookpress.com

Прошлый сезон опытный хоккеист отыграл в составе екатеринбургского «Автомобилиста», где принял участие в 70 встречах и сумел записать на свой счет 17 (3+14) результативных баллов. За свою продолжительную карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард также успел защищать цвета челябинского «Трактора», подмосковного «Витязя» и петербургского СКА.

Суммарно в КХЛ Бывальцев выходил на лед в 691 матче, заработав в общей сложности 264 (97+167) очка по системе «гол+пас» при общем показателе полезности «+23».