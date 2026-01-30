Защитник «Сибири» Егор Аланов рассказал, как изменилась игра команды после прихода Ярослава Люзенкова на пост главного тренера команды.

Егор Аланов — защитник «Сибири» globallookpress.com

«Как тактически "Сибирь" поменялась после назначения Ярослава Люзенкова? В первую очередь мы стали компактно играть в средней зоне. Много работаем над этим и над зоной обороны. Возможно, не для всех болельщиков это со стороны выглядит красиво, но важно, что удаётся добиваться результата. С такими сильными атакующими командами, как "Металлург" и "Ак Барс", удалось пропустить минимальное количество шайб — это показатель того, что в работе над обороной мы на правильном пути.

Собрания по обороне и меньшинству проводит именно Лещёв. Он всё-таки был центральным нападающим. Многие центральные очень хорошо играют в обороне, знают меньшинство. Центрфорвард — самая умная позиция в хоккее. Для них, на мой взгляд, не составляет проблемы разобраться в обороне. Так что здесь ничего удивительного нет», — приводит слова Аланова официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 49-ю очками в активе. Аланов провел за команду 45 матчей и набрал 27 (4+23) очков.