Защитник «Сибири» Егор Аланов рассказал, как изменилась игра команды после прихода Ярослава Люзенкова на пост главного тренера команды.

«Как тактически "Сибирь" поменялась после назначения Ярослава Люзенкова?  В первую очередь мы стали компактно играть в средней зоне.  Много работаем над этим и над зоной обороны.  Возможно, не для всех болельщиков это со стороны выглядит красиво, но важно, что удаётся добиваться результата.  С такими сильными атакующими командами, как "Металлург" и "Ак Барс", удалось пропустить минимальное количество шайб — это показатель того, что в работе над обороной мы на правильном пути.

Собрания по обороне и меньшинству проводит именно Лещёв.  Он всё-таки был центральным нападающим.  Многие центральные очень хорошо играют в обороне, знают меньшинство.  Центрфорвард — самая умная позиция в хоккее.  Для них, на мой взгляд, не составляет проблемы разобраться в обороне.  Так что здесь ничего удивительного нет», — приводит слова Аланова официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 49-ю очками в активе.  Аланов провел за команду 45 матчей и набрал 27 (4+23) очков.