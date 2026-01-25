На LiveSport.Ru говорим о наиболее значимых событиях предыдущих семи дней в Континентальной хоккейной лиге.

«Адмирал» — самое слабое звено лиги

По ходу сезона Владивосток покинул Леонид Тамбиев — многолетний по сегодняшним доверительным нормам тренер «Адмирала», с которым команда провела фестивальный плей-офф раунд годом ранее.

С приходом Олега Браташа турнирное положение приморцев стало только хуже, а сама команда — беднее в плане кадров.

На прошлой неделе «Адмирал» покинули нападающий Егор Петухов, защитник Павел Коледов и Даниил Гутик — один из ценнейших активов в атаке, который уже успел дебютировать за «Спартак» и отметиться заброшенной шайбой.

Прогнозы и ставки на КХЛ

По итогам 47 сыгранных матчей «Адмирал» является последней командой КХЛ по потерянным очкам и имеет вторую худшую результативность, забросив 103 шайбы (2,19 в среднем за игру).

От зоны плей-офф на момент выхода обзора подопечные Олега Браташа находятся в 11 зачетных баллах и вместе с тем не могут победить на протяжении восьми матчей кряду. Кроме того, на тринадцать предыдущих игр дальневосточников пришелся только один победный результат.

«Адмирал» дважды кряду проиграл «Ак Барсу» VK

На прошлой неделе отрицательная серия «Адмирала» дополнилась тремя встречами, в том числе и двумя домашними с «Ак Барсом», в которых хозяева дважды сгорели с разницей в 3 шайбы — 2:5, 1:4.

Признаки равной борьбы команда Браташа продемонстрировала в игре 24 января на территории «Трактора» — 1:3.

Попытка в Челябинске, хоть и оказалась безуспешной, подразумевала хоккей на встречных курсах при небольшом статистическом преимуществе приморцев по броскам в створ ворот (29:25).

Это надо как-то пережить. Хотя каждое последующее поражение всё больше наваливается на нас и, конечно, психологически тяжело. Олег Браташ главный тренер «Адмирала»

В таблице Восточной конференции «Адмирал» расположен на 11-й позиции с 34 очками на счету.

«Амур» — на пороге провала

По ходу чемпионата «Амуру» не удалось уйти в серьезный отрыв от своих региональных соседей.

Команда из Хабаровска по-прежнему ведет борьбу за плей-офф, но ее турнирная траектория идет по нисходящей с конца ноября прошлого года, предполагая небольшие остановки, в сущности, не способствующие улучшению ситуации.

В настоящий момент команда Александра Андриевского вчистую проигрывает конкуренцию «Сибири», которая обосновалась на 8-й строчке Востока с гандикапом в 6 очков.

Разумеется, мы не можем опустить тот факт, что по отношению к новосибирцам «Амур» имеет две игры в запасе, однако с уровнем хоккея, демонстрируемым хабаровчанами, извлечь предметную пользу из чуть ли не последнего козыря будет нелегко.

На дистанции в 48 матчей «Амур» отметился 105 заброшенными шайбами — меньше на Востоке забивает только упомянутый выше «Адмирал», а во всем чемпионате — «Сочи». При этом за восемь предыдущих игр команда Андриевского заработала только 1 зачетный балл.

Ужасающая серия поражений «Амура» на прошлой неделе увеличилась на два матча. В обоих случаях хабаровчане не справились с натиском «Металлурга» Мг — 3:4, 2:4.

«Амур» уступил «Магнитке» VK

В родных стенах «Амур» пропустил первым, но благодаря дублю Олега Ли и голу Ярослава Дыбленко перевернул ход игры и вел в счете до 16-й минуты третьего периода.

На финальном же отрезке встречи хабаровчане получили шайбу от Руслана Исхакова за 4 минуты до сирены, тогда как определяющим стал гол Данилы Паливко на 19-й минуте третьего периода.

Краткий всплеск борьбы «Амур» устроил в Магнитогорске, где команде хватило сил на равную стартовую двадцатиминутку, которая сопровождалась обменом шайб, организованным Люком Джонсоном и Ярославом Лихачевым.

После безголового второго отрезка «Амур» достал из своей сетки 3 гола шайбы в заключительном периоде, а гол Евгения Грачева на 18-й минуте того же отрезка лишь сократил крупную разницу.

Новую соревновательную неделю команда Александра Андриевского начинает на 9-й строчке Восточной конференции с 39 очками на счету. От 10-го «Барыса» хабаровчан отделяют дополнительные показатели.

«Нефтехимик» у границ топ-4

Одним из самых бодрых представителей лиги в последние недели остается «Нефтехимик», который проводит лучший отрезок среди всех, которые уже демонстрировал по ходу сезона.

К началу новой игровой недели команда Игоря Гришина обходится без потерь на протяжении семи матчей кряду. За счет этого рывка нижнекамцы не только ушли в отрыв от «Салавата Юлаева» и «Трактора», но и смогли вплотную приблизиться к «Автомобилисту», отставание от которого сократилось до 1 балла.

Предыдущий семидневный цикл «Нефтехимика» состоял из двух матчей на домашнем льду. В первом команда Гришина взяла верх над московским «Динамо» (2:1, бул.).

«Нефтехимик» обыграл «Динамо» Москва VK

В скромной по событийности игре счет на 12-й минуте второго периода открыл Макс Комтуа. Хозяева ответили голом только на 14-й минуте третьего периода. Шайбу в составе нижнекамцев провел Матвей Заседа.

Серия послематчевых бросков состояла из шести попыток на двоих. Единственное точное попадание оформил Андрей Белозеров.

Во второй встрече «Нефтехимик» нанес поражение «Барысу» — 3:2. Несмотря на минимальный разрыв, команда Гришина контролировала основной ход событий.

В середине первого периода Лука Профака вывел хозяев вперед, а после «холостой» второй двадцатиминутки реализованный Белозеровым буллит и шайба Булата Шафигуллина в пустые свела на нет попытки казахстанцев восстановить равенство.

После 50 матчей «Нефтехимик» упрочился на 5-й позиции Восточной конференции с 57 очками в активе. На 7 пунктов нижнекамцы опережают «СЮ» и «Трактор».

«Торпедо» вновь в гонке лидеров

В системе координат Западной конференции блистательнее остальных в последние недели выглядит «Торпедо».

После серии качельных отрезков команда Алексея Исакова вновь демонстрирует высококлассную игру. К этому моменту нижегородцы никому не проигрывают на протяжении шести матчей кряду.

В этот период «Торпедо» трижды отыграло «на ноль», а в двух последних встречах — положило 13 шайб в сумме при 2-х пропущенных.

Прекрасную форму на текущем этапе набрал Егор Виноградов — лучший бомбардир нижегородцев, который в девяти матчах в 2026 году накопил 14 очков, в том числе и 3+3, оформленные на прошлой неделе.

Последний семидневный отрезок торпедовцев насчитывает три матча. В первом команда Исакова на домашнем льду учинила расправу над «Локомотивом» — 3:1.

«Торпедо» не проигрывает в шести матчах кряду VK

После важнейшей в турнирном смысле победы над одним из прямых конкурентов «Торпедо» переехало «Шанхайских Драконов» — 7:2 во встрече, в которой форвард Владимир Ткачев выстрелил шайбой и ассистентским хет-триком.

В заключительной игре недели нижегородцы сокрушили экс-наставника, который приехал в «Нагорный» с кризисным СКА — 6:0.

Перфоманс в матче против армейцев сопровождался дублями Кирилла Свещева и Егора Виноградова наряду с «сухарем» Дениса Костина, выдавшего 25 спасений.

Сейчас нам точно не нужны искусственные проблемы, чтобы удержать команду от головокружения от успехов. После новогодних праздников мы испытали определённые неприятные ситуации по игре. Сейчас налаживаем их и стараемся делать игру лучше. Алексей Исаков главный тренер «Торпедо»

В таблице Западной конференции «Торпедо» закрепилось на 4-м месте. С 64 очками после 49 матчей, команда Исакова ушла в отрыв от преследователей на 6+ баллов, тогда как отставание от лидерского трио сократилось до 3 турнирных пунктов.

СКА сдает позиции в топ-8

В контексте выпадения за пределы основной восьмерки СКА по-прежнему ощущает полную безопасность: едва ли на флажке сезона разобранные «Шанхайские Драконы» отыграют разницу в 10 очков при наличии у петербуржцев матча в запасе.

Однако тот факт, что команда Игоря Ларионова не может закрепиться выше восьмой позиции, едва ли подлежит оправданию.

После череды изменчивых результатов петербуржцы вновь переживают спад, который вылился в четыре поражения кряду и ноль набранных очков в пяти встречах их последних семи.

Три матча из четырех недавно проигранных СКА завершил со скромной результативностью в 1 гол и ниже, тогда как в двух играх из последних трех получил в свои ворота 10 шайб в сумме.

СКА допустил четыре поражения VK

Четверку на этом отрезке отгрузили хоккеисты минского «Динамо», которому СКА проиграл 19 января в родных стенах, упустив потенциальный ничейный результат за 30 секунд до финальной сирены — 3:4.

Победную шайбу в составе белорусов провел Станислав Галиев, отметившийся дублем в формате «пять на четыре».

Очередные потери армейцы с Невы понесли в скромной в плане событийности встрече со «Спартаком» — 1:2.

В важнейшем матче — с точки зрения борьбы в зоне плей-офф — Никита Недопекин вывел хозяев вперед на 4-й минуте первого периода, тогда как за 7 минут до конца игры Никита Коростелев и Даниил Пивчулин позволили красно-белым забрать волевой результат.

В последней игре недели СКА сгорел «Торпедо» в «Нагорном», устроившись на шесть безответных шайб — 0:6.

Самое большое разочарование в моей тренерской карьере, помимо одного матча, про который не хочу говорить. Сегодня было явное преимущество одной из команд. Нам приходится извиниться за нашу игру и за наше равнодушие, которое было сегодня. Игорь Ларионов главный тренер СКА

На фоне неудовлетворительных результатов в клубе решили расстаться с Владимиром Филатовым и Максимом Семеновым, входившими в тренерский штаб Игоря Ларионова.

А пока на Неве назревает очередная смена курса в условиях перестройки, команде приходится довольствоваться 8-й строчкой в Западной конференции. С 53 очками после 47 матчей, СКА отстает от 6-го ЦСКА и 7-го «Спартака» на 3 зачетных балла.