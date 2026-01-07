В среду, 7 января, СКА примет на своем льду тольяттинскую «Ладу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

28' Артур Тянулин («Лада») выбросил шайбу из своей зоны! Гости играют в полном ссотаве.

27' Г-ООООООООО-Л! СКА — 2:1! Рокко Гримальди! Отличная комбинация «армейцев» в двойном большинстве завершилась точным броском Рокко Гримальди!

27' Алексей Ожгихин («Лада») удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой!

26' Андрей Чивилёв («Лада») удален на две минуты за за задержку соперника!

25' Брендэн Лайпсик (СКА) простреливал вдоль ворот с правого борта, но шайба угодила в клюшку защитника и улетела за пределы площадки.

24' Даниил Бокун («Лада») поборолся у борта за своими воротами и сумел отобрать шайбу в затянувшейся атаке СКА.

23' Джозеф Бландизи (СКА) вкатился в зону соперника и сходу бросил, но не смог переиграть Александра Трушкова («Лада»).

22' Дмитрий Кугрышев («Лада») выкатился на ворота и бросил в упор. но не смог поднять шайбу и она стала легкой добычей Сергея Иванова (СКА).

21' Стартовала вторая треть матча СКА — «Лада»! Поехали...

20' Звучит сирена! На табло ничья — 1:1! Отдыхаем...

20' Сергей Сапего (СКА) за подножку отправлен в штрафной бокс на две минуты!

19' Андрей Алтыбармакян («Лада») отдал классный пас на пятак и Артур Тянулин («Лада») каким-то чудом не переправил шайбу в пустые ворота!

18' Джозеф Бландизи (СКА) получил 2 минуты штрафа за подножку! У гостей будет большинство!

17' Данила Галенюк (СКА) мощно зарядил от синей линии, но не попал в створ ворот — шайба ударилась в лицевой борт и отскочила в угол площадки.

16' Г-ООООООООО-Л! СКА — 1:1! Рокко Гримальди! После передачи Брендэна Лайпсика с острого угла Рокко Гримальди точно положил шайбу в нижний угол!

15' Иван Савчик («Лада») силовым приемом встретил рвавшегося в зону атаки Брендэна Лайпсика (СКА).

14' За подножку малым скамеечным штрафом наказан Колби Уильямс («Лада»). У СКА есть возможность сравнять счет!

13' Хозяева потихоньку перехватили инициативу и прижали соперника к воротам.

12' Александр Трушков («Лада») поймал шайбу после броска Сергея Плотникова (СКА) с круга для вбрасывания.

11' Иван Савчик («Лада») въехал на скорости в зону соперника и бросил кистевым — Сергей Иванов (СКА) зафиксировал шайбу в ловушке.

10' Томаш Юрчо («Лада») бросал с разворота метров с двух, но Сергей Иванов (СКА) продемонстрировал шикарную растяжку и отбил шайбу.

09' А вот и первое удаление в матче: 2 минуты за подножку получил Егор Гурзанов (СКА). В гостей есть шанс увеличить отрыв от соперника!

08' Г-ООООООООО-Л! «Лада» — 0:1! Андрей Алтыбармакян! Алтыбармакян получил передачу от Николая Макарова на синей линии и точно бросил под перекладину!

06' Сольный проход Егора Гурзанова (СКА) завершился броском, но Томаш Юрчо («Лада») вовремя подставил клюшку и заблокировал полет шайбы.

04' Егор Савиков (СКА) бросил с близкой дистанции, но шайба пролетела над перекладиной.

03' Матвей Поляков (СКА) нанес бросок от синей линии — Александр Трушков («Лада») отбил шайбу щитками.

02' Гости с первых секунд взяли шайбу под свой контроль и и провели две опасные атаки.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч СКА — «Лада» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду. Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча «Адмирал» — «Локомотив»: главные судьи — Лазарев Глеб и Овчинников Павел, линейные судьи — Зайцев Валентин и Иванов Юрий.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Западной конференции — санкт-петербургским СКА и тольяттинской «Ладой». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

СКА:: Иванов Сергей, Зайцев Никита, Савиков Егор, Хайруллин Марат, Воробьёв Михаил, Поляков Матвей, Филлипс Маркус, Сапего Сергей, Гримальди Рокко, Бландизи Джозеф, Лайпсик Брендэн, Галенюк Данила, Менелл Бреннан, Плотников Сергей, Гурзанов Егор, Голдобин Николай, Зеленов Егор, Лутфуллин Игнат, Дишковский Никита, Зыков Валентин.

«Лада»: Трушков Александр, Уильямс Колби, Макаров Николай, Юрчо Томаш, Савчук Райли, Алтыбармакян Андрей, Коттон Алекс, Бокун Даниил, Романов Иван, Чивилёв Андрей, Кугрышев Дмитрий, Сёмин Владислав, Лукин Александр, Сетдиков Никита, Савчик Иван, Тянулин Артур, Белоусов Максим, Ожгихин Алексей, Грошев Евгений, Гоголев Павел.

СКА

СКА является середняком Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, которому пока сложно закрепится в зоне плей-офф и он находится на ее границе, занимая только восьмое место. В копилке санкт-петербургского клуба 47 набранных очков в 39-ти матчах, а разница заброшенных и пропущенных шайб — 114:101.

В последнее время питерские «армейцы» чередуют поражения и победные встречи через одну. После гостевого поражения от «Сочи» со счетом 4:8, СКА обыграл «Шанхайских Драконов» (3:2). Если санкт-петербургский клуб планирует и дальше находится в зоне плей-офф, ему обязательно нужно побеждать «Ладу».

«Лада»

«Лада» является аутсайдером нынешнего сезона и заслуженно занимает последнее место в Западной конференции. На счету тольяттинского клуба всего 26 набранных очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб просто ужасная — 91:153. Отставание от зоны плей-офф составляет 21 очко.

Нынешняя проигрышная серия «Лады» составляет шесть матчей, в которых было набрано только одно очко — поражение от омского «Авангарда» в серии буллитов (4:5). Остальные поражения были в основное время: от минского «Динамо» (2:7), челябинского «Трактора» (1:6), екатеринбургского «Автомобилиста» (3:4), череповецкой «Северстали» (2:4) и «Шанхайских Драконов» (2:3).

Личные встречи

Между собой СКА и «Лада» играют не очень часто часто, несмотря на то, что обе команды представляют Западную конференцию. В прошлом году соперники пересеклись всего два раза и обе встречи выиграл санкт-петербургский клуб: дом (6:1) и на выезде (3:0).