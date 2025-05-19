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    Рафик Якубов стал спортивным директором «Динамо» М

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Московское «Динамо» объявило о назначении на пост спортивного директора Рафика Якубова.

    Рафик Якубов
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    Рафик Якубов

    «Приветствуем Рафика Хабибулловича в московском "Динамо" и верим в успешное и плодотворное сотрудничество!» — говорится в заявлении бело-голубых на официальном сайте.

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    • Прежним местом работы Якубова была тольяттинская «Лада», где он трудился с 2023 года. Предыдущим спортивным директором бело-голубых был Алексей Сопин, покинувший свою должность в апреле 2025 года и перебравшийся в омский «Авангард».

    «Динамо» М в этом сезона добралось до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграло «Трактору» в серии со счетом 1-4.

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