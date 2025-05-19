Рафик Якубов стал спортивным директором «Динамо» М

Московскоеобъявило о назначении на пост спортивного директора

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Рафик Якубов Фото: dynamo.ru

«Приветствуем Рафика Хабибулловича в московском "Динамо" и верим в успешное и плодотворное сотрудничество!» — говорится в заявлении бело-голубых на официальном сайте.

Прежним местом работы Якубова была тольяттинская «Лада», где он трудился с 2023 года. Предыдущим спортивным директором бело-голубых был Алексей Сопин, покинувший свою должность в апреле 2025 года и перебравшийся в омский «Авангард».

«Динамо» М в этом сезона добралось до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграло «Трактору» в серии со счетом 1-4.