В «Амуре» прокомментировали слухи о возможном увольнении Мартемьянова

Генеральный менеджервысказался о новостях в СМИ по поводу возможной отставки главного тренера команды

«Понятно, что, когда команда демонстрирует такие результаты, вокруг судьбы игроков и тренеров ходят разные слухи. Но на данный момент нам комментировать нечего. Хочу сказать болельщикам, что в клубе все всё понимают и переживают по поводу сложившейся ситуации. Но переживать мало, нужно делать.

Впереди два матча выездной серии, команда к ним готовится в штатном режиме, мы надеемся, что их она проведёт гораздо лучше, чем предыдущие два», — сказал Покотило Чемпионату.

В следующем матче «Амур» встретится с «Северсталью» завтра, 27-го октября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 19-и сыгранных матчей «Амур» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе.