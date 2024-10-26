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    В «Амуре» прокомментировали слухи о возможном увольнении Мартемьянова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило высказался о новостях в СМИ по поводу возможной отставки главного тренера команды Андрея Мартемьянова.

    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»
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    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»

    «Понятно, что, когда команда демонстрирует такие результаты, вокруг судьбы игроков и тренеров ходят разные слухи. Но на данный момент нам комментировать нечего. Хочу сказать болельщикам, что в клубе все всё понимают и переживают по поводу сложившейся ситуации. Но переживать мало, нужно делать.

    Впереди два матча выездной серии, команда к ним готовится в штатном режиме, мы надеемся, что их она проведёт гораздо лучше, чем предыдущие два», — сказал Покотило Чемпионату.

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    • В следующем матче «Амур» встретится с «Северсталью» завтра, 27-го октября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 19-и сыгранных матчей «Амур» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе.

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