Мартемьянов может покинуть пост главного тренера «Амура»

Руководствоможет уволитьс поста главного тренера. Об этом сообщает экс-хоккеиств своем телеграм-канале.

Стало известно, что Мартемьянов может сохранить свой пост, если выиграет в 2-х предстоящих матчах против «Северстали» и московского «Динамо».

Напомним, что «Амур» крупно проиграл две прошлые встречи «Локомотиву» со счетом 0:5 и ЦСКА (0:7).

Хабаровская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующем матче «Амур» сыграет против «Северстали» завтра, 27-го октября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.