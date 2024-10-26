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    Мартемьянов может покинуть пост главного тренера «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Руководство «Амура» может уволить Андрея Мартемьянова с поста главного тренера. Об этом сообщает экс-хоккеист Алексей Потапов в своем телеграм-канале.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    Стало известно, что Мартемьянов может сохранить свой пост, если выиграет в 2-х предстоящих матчах против «Северстали» и московского «Динамо».

    Напомним, что «Амур» крупно проиграл две прошлые встречи «Локомотиву» со счетом 0:5 и ЦСКА (0:7).

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    • Хабаровская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующем матче «Амур» сыграет против «Северстали» завтра, 27-го октября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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