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    Проблемы «Амура» продолжатся, команда снова проиграет

    «Северсталь» — «Амур». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 27 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Амур»
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    Кирилл Пилипенко — нападающий «Северстали»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Амур». Игра пройдет 27 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Октября 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: «Столевары» занимают 6-е место в таблице Запада с 22 очками в активе после 18-и сыгранных матчей. «Северсталь» опережает 9-ю позицию на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Сибирь» (4:2), а до этого команда одолела «Амур» со счетом 2:1, забросив победную шайбу за 32 секунды до конца 3-го периода.

    Северсталь — Амур: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и встречах «Северсталь» проиграл только «Куньлуню» (0:3) и 5 раз победил. Команда одолела «Адмирал» (6:5 ОТ), минское «Динамо» (3:2 Б) и СКА (4:3).

    Не сыграют: Глеб Иванов, Яннис Калдис и Макар Фомин (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: После поражения от «Куньлуня» (0:3) главный тренер «Северстали» Андрей Козырев выступил с критикой в адрес игроков своей команды. После этого «столевары» победили трижды подряд, сработало.

    Сейчас игроки «Северстали» на ходу и чувствуют уверенность в своих силах. В последнем матче у «Сибири» даже не было и шансов победить соперника — сейчас «столевары» очень сильны.

    К тому же, «Северсталь» действует очень креативно в атаке. Команде удалось забросить 12 шайб за последние 3 матча. Получится ли на сей раз забросить целую корзину? «Амур» сейчас одна из самых слабых команд, поэтому шансы точно будут.

    «Амур»

    Турнирное положение: Хабаровчане занимают предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 12-ю очками в активе после 19-и сыгранных матчей.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «Амур» крупно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:5, а до этого также уступил ЦСКА (0:7). Матчем ранее команда оказалась слабее «Спартака» (4:5).

    У «Амура» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда еще проиграла «Северстали» (1:2) и «Ладе» со счетом 3:5.

    Не сыграет: Девин Броссо (травма).

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    • Состояние команды: Сейчас «Амур» — одна из худших команд в лиге по итоге. У команды все плохо с атакой и обороной, а также с психологией. Игроки совсем потеряли уверенность в себе.

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    Показательно, что в последних 2-х встречах «Амур» не забросил ни одной шайбы, пропустив при этом 12 раз. Лидеры хабаровчан совсем стали беззубыми в атаке.

    Наверняка в команде будут глобальные изменения, если ситуация не поменяется. Есть ощущение, что главный тренер «Амура» Андрея Мартемьянов совершенно потерял контакт с игроками.

    Статистика для ставок

    • «Амур» проиграл 5 последних матчей

    • У «Северстали» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

    • «Амур» не забросил ни одной шайбы в последних 2-х встречах, пропустив при этом 12 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.73, ничья — в 4.40, а победа «Амура» — в 4.05.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Амур» пока не способен создать проблемы «Северстали». «Столевары», в свою очередь, набрали ход.

    Ставка: Победа «Северстали» с форой (-1.5) за 2.20.

    Прогноз: «Северсталь» точно забросит минимум 3 шайбы. У «Амура» большие проблемы с обороной.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» 3 больше за 1.82.

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    «Северсталь» — «Амур»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на хоккей. Проблемы «Амура» продолжатся, команда снова проиграет
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