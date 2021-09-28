Губерниев о назначении Жамнова: Все выглядит одновременно и странно, и смешно, и грустно

Известный комментаторподелился мнением о назначениина пост главного тренера сборнойпо хоккею.

«Я уже говорил о том, что назначение Знарка было очень странным, тихим и непонятным. Тем более по нашей информации, мы связались с Игорем Левитиным, помощником президента, оказалось, что никто Знарка не назначал.

Видимо, возобладала точка зрения Вячеслава Фетисова, который считал, что тренер должен быть с опытом игры в НХЛ. Жамнов имеет и блестящий опыт игры в НХЛ, и опыт олимпийского чемпиона.

Знарок — помощник, и интересно, как они все будут договариваться. Но, конечно, все люди взрослые. Жамнов, Брагин и Знарок — интересная коллаборация. Но очень все выглядит одновременно и странно, и смешно, и грустно .

Потому что, мне кажется, таким образом тренеров олимпийских сборных не назначают. Сначала одно, потом другое, а завтра будет третье. Мне кажется, мы как тренеров назначаем, так и в хоккей играем на крупных турнирах. Надо делать это максимально профессионально, максимально публично и отвечать за каждое свое слово», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок. После экспертного совета пост главного тренера занял Жамнов.

Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.