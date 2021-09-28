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    Фетисов о назначении Жамнова: Не знаю, что за «муточки» происходят

    Хоккей Сборная России КХЛ НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    Консультантами Жамнова в национальной команде будет Олег Знарок и Валерий Брагин.

    «Не знаю, что за "муточки" происходят... Выбор уже сделан. Жамнова я очень хорошо знаю, мы с ним созваниваемся.

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    • Алексей — хороший специалист, нет сомнений. У него есть связи в Америке, а это значит, что будут приглашены хорошие специалисты», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

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