Фетисов о назначении Жамнова: Не знаю, что за «муточки» происходят

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюпрокомментировал назначениена пост главного тренера сборной России.

Консультантами Жамнова в национальной команде будет Олег Знарок и Валерий Брагин.

«Не знаю, что за "муточки" происходят... Выбор уже сделан. Жамнова я очень хорошо знаю, мы с ним созваниваемся.

Алексей — хороший специалист, нет сомнений. У него есть связи в Америке, а это значит, что будут приглашены хорошие специалисты», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.