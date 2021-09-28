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    Третьяк рассказал, почему сборную России возглавил Жамнов, а не Знарок

    Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог.

    Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

    При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

    Напомним, консультантами Жамнова будут Олег Знарок и Валерий Брагин.

    Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

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