Третьяк рассказал, почему сборную России возглавил Жамнов, а не Знарок

Президент Федерации хоккея Россиипрокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог.

Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Напомним, консультантами Жамнова будут Олег Знарок и Валерий Брагин.

Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.