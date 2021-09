Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года

Руководство НХЛ разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

