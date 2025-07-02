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    Смогут ли «Сеул» и «Чонбук Моторс» определить победителя в основное время?

    Сеул — Чонбук Моторс. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Сеул» — «Чонбук Моторс»
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    «Чонбук Моторс»
    2 июля в матче 1/4 финала Кубка Южной Кореи по футболу сыграют «Сеул» и «Чонбук Моторс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеул» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сеул»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком чемпионата Южной Кореи.

    «Сеульские драконы» имеют в своем активе 30 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

    Коллектив из Сеула смог 23 раза поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-черные» выиграли у «Пхохан Стилерс» (4:1) и сыграли вничью с «Чонбук Моторс» (1:1) и «Канвоном» (1:1).

    До этого же сеульцы обыграли «Гвангю» (3:1), но проиграли «Джеджу» (1:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В Кубке Южной Кореи команда из столицы страны смогла победить «Тэджон Корэйл» (2:1).

    Не сыграют: в сеульском коллективе все в строю.

    Состояние команды: сейчас «Сеул» находится в достаточно неплохой форме и точно претендует на то, чтобы попасть в чемпионский плей-офф.

    В прошлом сезоне подопечные Ким Ги Дона стали пятыми и сейчас намерены улучшить данный показатель. У «Сеула» все для этого есть.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: команда из города Чонджу является явным лидером текущего сезона чемпионата страны.

    «Зеленые» сейчас имеют в своем активе 45 очков и на десять баллов опережа.т второй «Тэджон Ситизен».

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    • За 21 матч «воины» смогли забить целых 36 мячей, а пропустили всего 16.

    Последние матчи: в прошлых турах «Чонбук Моторс» победил «Кимчхон Санму»( 2:1), но сыграл вничью с «Сеулом» (1:1).

    До этого же подопечные Густаво Пойета смогли выиграть у «Сувона» (3:2), «Канвона» (3:0), «Ульсана» (3:1) и «Тэгу» (4:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Чонбук Моторс» является лучшей южнокорейской командой в этом сезоне, что подтверждает также и результат. В прошлом сезоне коллектив финишировал лишь десятым, а сейчас идет первым. Прогресс налицо!

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    Думается, что «Чонбук» в этом сезоне хочет выиграть все: и чемпионат, и Кубок Южной Кореи.

    Статистика для ставок

    • «Сеул» проиграл только 1 из последних 11 матчей

    • «Чонбук Моторс» не проигрывает на протяжении 12 матчей

    • В прошлом очном матче «Сеул» и «Чонбук Моторс» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Сеул» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа «Чонбук Моторс» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: сейчас команды находятся в примерно одинаковой форме, поэтому вполне могут завершить встречу вничью в основное время.

    Ставка: ничья за 3.20.

    Прогноз: команды в последнее время всегда забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сеул — Чонбук Моторс?

    Матч Сеул — Чонбук Моторс состоится 02 июля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сеул — Чонбук Моторс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сеул — Чонбук Моторс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сеул — Чонбук Моторс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сеул — Чонбук Моторс?

    Коэффициенты букмекеров: «Сеул» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа «Чонбук Моторс» — в 3.45.

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    Сеул — Чонбук Моторс: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 02.07.202513:30. Смогут ли «Сеул» и «Чонбук Моторс» определить победителя в основное время?
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