Сеул — Чонбук Моторс. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

2 июля в матче 1/4 финала Кубка Южной Кореи по футболу сыграют «Сеул» и «Чонбук Моторс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеул» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сеул»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком чемпионата Южной Кореи.

«Сеульские драконы» имеют в своем активе 30 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Коллектив из Сеула смог 23 раза поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-черные» выиграли у «Пхохан Стилерс» (4:1) и сыграли вничью с «Чонбук Моторс» (1:1) и «Канвоном» (1:1).

До этого же сеульцы обыграли «Гвангю» (3:1), но проиграли «Джеджу» (1:3).

Прогнозы и ставки на футбол

В Кубке Южной Кореи команда из столицы страны смогла победить «Тэджон Корэйл» (2:1).

Не сыграют: в сеульском коллективе все в строю.

Состояние команды: сейчас «Сеул» находится в достаточно неплохой форме и точно претендует на то, чтобы попасть в чемпионский плей-офф.

В прошлом сезоне подопечные Ким Ги Дона стали пятыми и сейчас намерены улучшить данный показатель. У «Сеула» все для этого есть.

«Чонбук Моторс»

Турнирное положение: команда из города Чонджу является явным лидером текущего сезона чемпионата страны.

«Зеленые» сейчас имеют в своем активе 45 очков и на десять баллов опережа.т второй «Тэджон Ситизен».

За 21 матч «воины» смогли забить целых 36 мячей, а пропустили всего 16.

Последние матчи: в прошлых турах «Чонбук Моторс» победил «Кимчхон Санму»( 2:1), но сыграл вничью с «Сеулом» (1:1).

До этого же подопечные Густаво Пойета смогли выиграть у «Сувона» (3:2), «Канвона» (3:0), «Ульсана» (3:1) и «Тэгу» (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Чонбук Моторс» является лучшей южнокорейской командой в этом сезоне, что подтверждает также и результат. В прошлом сезоне коллектив финишировал лишь десятым, а сейчас идет первым. Прогресс налицо!

Думается, что «Чонбук» в этом сезоне хочет выиграть все: и чемпионат, и Кубок Южной Кореи.

Статистика для ставок

«Сеул» проиграл только 1 из последних 11 матчей

«Чонбук Моторс» не проигрывает на протяжении 12 матчей

В прошлом очном матче «Сеул» и «Чонбук Моторс» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Сеул» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа «Чонбук Моторс» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.63.

Прогноз: сейчас команды находятся в примерно одинаковой форме, поэтому вполне могут завершить встречу вничью в основное время.

Ставка: ничья за 3.20.

Прогноз: команды в последнее время всегда забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00.